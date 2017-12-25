تشكيل مجلس إدارة نادي مصفوت للرماية والفروسية

عجمان (وام)

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة نادي مصفوت للرماية والفروسية، ونص القرار بعد التعريفات والتشريعات بتشكيل المجلس برئاسة حمد سعيد ضحي، وعضوية الشريقي علي ضحي ودرويش علي محمد وخميس محمد عبود وعلي حيي سعيد وخميس علي عبيد وعبد الله علي الزحمي، وممثل عن الشرطة وممثل عن دائرة البلدية والتخطيط، على أن يستمر رئيس وأعضاء المجلس في شغل مناصبهم لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار، ما لم يتم استبدالهم، أو إعادة تعيينهم جزئياً أو كلياً بقرار لاحق.

وحدد القرار بأن يكون رئيس المجلس هو المسؤول الأعلى على قمة الهرم الإداري والتنظيمي للنادي والمسؤول أمام ولي العهد عن سير العمل فيه، مع مراعاة ما ورد في مذكرة التفاهم المبرمة مع القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن إدارة وتشغيل النادي.

وأجاز القرار لرئيس المجلس إصدار القرارات والأوامر والتعليمات الإدارية، حسبما قد تكون ضرورياً، لضمان قيام النادي بتصريف أعماله وتأديته اختصاصاته بغية تحقيق أهدافه، بشرط ألا تتعارض تلك القرارات والأوامر والتعليمات الإدارية مع أحكام التشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة، على أن يختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائباً للرئيس وأميناً للسر، ويعين المجلس مديراً للنادي والمدربين والموظفين والمستخدمين اللازمين للنادي، ويحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس وينوب عنه، ويقوم مقامه في حال غيابه، ويمارس أي اختصاصات أخرى يفوض بها من قبل المجلس.

وخول القرار مجموعة من الاختصاصات لمجلس الإدارة، من بينها التنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن وضع الخطط الاستراتيجية للنادي والخطط التشغيلية اللازمة لإنجازها بما يضمن تحقيق النادي أهدافه الثقافية والرياضية، والتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن وضع البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية السنوية والموسمية للنادي، وإجازة مشروع الموازنة السنوية ومشروع الحسابات والبيانات المالية الختامية للنادي توطئة لاعتمادهما بصفة نهائية من حاكم الإمارة، ورفع تقارير سنوية إلى ولي عهد الإمارة عن سير أعمال النادي وتوصياته، إضافة إلى أية معوقات يقوم برصدها وأية اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من قبل ولي العهد.

ويعقد المجلس اجتماعاً دورياً واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر، وذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس، كما يجوز دعوة المجلس للانعقاد بصورة استثنائية بناء على دعوة من رئيس المجلس، أو بموجب طلب خطي من خمسة من أعضاء المجلس، ويصح انعقاد المجلس بحضور رئيس المجلس أو نائبه، بالإضافة إلى عدد لا يقل عن أربعة من أعضاء المجلس، على أن تدون وقائع اجتماعات المجلس كافة في محاضر يتم حفظها في سجل خاص يعد لذلك، ويجب توقيع كل محضر من قبل كافة الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، بالإضافة لتوقيع رئيس الاجتماع المعني.

وتتخذ قرارات المجلس بإجماع آراء الحاضرين في اجتماع المجلس المعني أو بغالبية أصواتهم، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتصدر قرارات المجلس كافة بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم 26 لسنة 2017 بشأن تأسيس النادي، وعلى مذكرة التفاهم مع القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن إدارة وتشغيل النادي، ولغايات تمكين النادي من تحقيق أهدافه وممارسة أنشطته، تبعاً للنظام الأساسي للنادي.