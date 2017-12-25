مغنية تلغي حفلاً في إسرائيل بضغط من حركة المقاطعة

أ ف ب

ألغت المغنية النيوزيلندية لورد حفلاً مقرراً في إسرائيل بعد ضغوطات من نشطاء يدعمون حركة المقاطعة العالمية بسبب احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية.

وكان من المقرر أن تحيي المغنية، البالغة من العمر 21 عاماً، حفلاً في تل أبيب في يونيو المقبل في إطار جولتها العالمية.

وبعد أن واجهت انتقادات من ناشطين دوليين ونيوزيلنديين، أعلنت لورد أنها ستقوم بإلغاء الحفل في إسرائيل.

وقالت لورد، في بيان وزعته الشركة المروجة لحفلها في تل أبيب، «تلقيت عدداً هائلاً من الرسائل والدعوات، وقمت بإجراء الكثير من المناقشات مع أناس يحملون آراء مختلفة، وأعتقد أن القرار الصحيح في هذه المرحلة هو إلغاء الحفل».

وتابعت المغنية «لست فخورة للغاية للاعتراف بأنني لم أتخذ القرار الصحيح» حول قرارها الأول إقامة حفل في إسرائيل، موضحة «أعتذر للغاية للعودة عن التزامي بالمجيء للغناء لكم».

وقالت الشركة الإسرائيلية المروجة للحفل، في بيان، «نسامح لورد ونتمنى لها جولة ناجحة في روسيا والولايات المتحدة».