سفير الصين: إعفاء الإماراتيين من التأشيرة خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أكد ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، أن إعفاء المواطنين الإماراتيين من تأشيرة دخول الأراضي الصينية، يعد خطوة إيجابية جديدة لمزيد من تقوية العلاقات والتقارب مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن عدد السياح والزائرين الصينيين إلى الإمارات في ازدياد، بعد إعفاء مواطني الصين من تأشيرة دخول الإمارات العام الماضي، متوقعاً أن يزيد العدد ويصل إلى مليون سائح العام الجاري.
وأوضح السفير جيان في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أن تطبيق إعفاء مواطني الإمارات من التأشيرة يسهم في مزيد من العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وخطوة جديدة على صعيد تقوية العلاقات، الأمر الذي يسهل عملية انتقال المواطنين بين البلدين، مؤكداً أن أعداد الإماراتيين الذين يزورون الصين كبيرة، ويذهبون إلى الصين ويفضلونها لأغراض السياحة، علاوة على زيارات الوفود الرسمية أيضاً.
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وعن الآثار الإيجابية للإعفاء من التأشيرات على العلاقات التجارية بين البلدين، قال السفير جيان: «إن حجم التبادل التجاري بين البلدين كبير إلى حد ما، حتى مع الظروف الاقتصادية في العالم، حيث بلغ التبادل التجاري خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري أكثر من 30 مليار دولار أميركي، وشهد زيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومن المتوقع زيادة أكبر»، مؤكداً أنه يمكن أن يصل إلى 40 مليار دولار باكتمال الربع الأخير من العام الجاري.
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