السعودية تستضيف اليوم الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية مع العراق



تاريخ النشر: الأحد 24 ديسمبر 2017 بغداد (الاتحاد، وكالات) أفاد مصدر مطلع أمس، بأن وفداً عراقياً يتألف من 84 رجل أعمال، برئاسة وزير التجارة بالوكالة سلمان الجميلي، سيزور اليوم السعودية. وأضاف المصدر أن «الوفد سيعقد اجتماعه الأول للجنة الاقتصادية بالمجلس التنسيقي العراقي السعودي»، مشيراً إلى أن الاجتماع سيبحث الفرص الاستثمارية بمختلف محافظات العراق، وتوقيع عقود واتفاقيات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين. كما تلقى وزير الصناعة والمعادن بالوكالة محمد شياع السوداني دعوة رسمية من قبل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، لغرض زيارة المملكة والاطلاع على التجربة الناجحة في المجال الصناعي.