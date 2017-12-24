الرئيس المصري: سنتعامل مع الإرهاب بعنف

القاهرة (وكالات)
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تكليف وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن مشروع تخطيط قومي عمراني متكامل في سيناء بتكلفة 100 مليار جنيه. ونقل التلفزيون المصري عن السيسي قوله، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية في الإسماعيلية، أمس، إن المشروع سينتهي خلال سنتين أو ثلاث سنوات، ضمن تيسيرات الدولة لعبور ومرور المواطنين عبر أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد إلى سيناء ومدينة بئر العبد الجديدة وشرق بورسعيد. وأضاف أن «سيناء أرضنا، وأن القوات المسلحة ستتعامل مع الإرهاب بعنف، ولازم نضع حداً للإرهاب الموجود فيها، إحنا نموت كلنا ولا إن حد يقرب من أرضنا والموضوع مش بالكلام».
ودعا المصريين إلى عدم القلق أمام ما وقع من أحداث خلال الفترة الماضية، قائلاً إن «الدولة تسير بخطى جيدة جداً بصدق وإخلاص دون أن تبيع الوهم للشعب». وأضاف السيسي «لا يوجد تهديد خارجي تخافوا منه يا مصريين.. لا أحد يستطيع أن يمس أرض مصر أو شعبها».
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كما افتتح السيسي مشروعاً للاستزراع السمكي، بعدد أحواض تبلغ 4440 حوضاً سمكياً في الإسماعيلية. وشهد أيضاً عمل سفينة الخدمات البترولية «أحمد فاضل» التي تحتوي على مهبط للطائرات، تمهيداً لعملها في حقل ظهر للغاز.
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