الرئيس المصري: سنتعامل مع الإرهاب بعنف

القاهرة (وكالات)

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تكليف وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن مشروع تخطيط قومي عمراني متكامل في سيناء بتكلفة 100 مليار جنيه. ونقل التلفزيون المصري عن السيسي قوله، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية في الإسماعيلية، أمس، إن المشروع سينتهي خلال سنتين أو ثلاث سنوات، ضمن تيسيرات الدولة لعبور ومرور المواطنين عبر أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد إلى سيناء ومدينة بئر العبد الجديدة وشرق بورسعيد. وأضاف أن «سيناء أرضنا، وأن القوات المسلحة ستتعامل مع الإرهاب بعنف، ولازم نضع حداً للإرهاب الموجود فيها، إحنا نموت كلنا ولا إن حد يقرب من أرضنا والموضوع مش بالكلام».

ودعا المصريين إلى عدم القلق أمام ما وقع من أحداث خلال الفترة الماضية، قائلاً إن «الدولة تسير بخطى جيدة جداً بصدق وإخلاص دون أن تبيع الوهم للشعب». وأضاف السيسي «لا يوجد تهديد خارجي تخافوا منه يا مصريين.. لا أحد يستطيع أن يمس أرض مصر أو شعبها».

وافتتح السيسي، أمس، عدداً من المشروعات التنموية بمنطقة قناة السويس، شملت 3 جسور عائمة، لتخفيف مدة العبور من شرق القناة إلى غربها والعكس، أطلق عليها اسما (الشهيدين العقيد أحمد المنسي وأبانوب جرجس). وحددت هيئة قناة السويس مواقع مشروع الجسور العائمة بمحافظة الإسماعيلية التي تخدم المناطق السكنية والتجارية الحيوية. وتعمل أعمدة الإنارة على الجسور بالطاقة الشمسية، مواكبة لتوجه مصر في الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء. ويساهم المشروع في سد الفجوة الغذائية، وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

كما افتتح السيسي مشروعاً للاستزراع السمكي، بعدد أحواض تبلغ 4440 حوضاً سمكياً في الإسماعيلية. وشهد أيضاً عمل سفينة الخدمات البترولية «أحمد فاضل» التي تحتوي على مهبط للطائرات، تمهيداً لعملها في حقل ظهر للغاز.

وشهد كذلك عمليات تبطين أنفاق السيارات أسفل قناة السويس في كل من شمال الإسماعيلية، وجنوب بورسعيد، لتسهيل حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء. ومن المنتظر أن تختصر الأنفاق زمن عبور قناة السويس إلى 20 دقيقة فقط بدلاً من الانتظار على المعديات لمدة تصل في أقصاها إلى 5 أيام. وتعقيباً على ذلك، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إن معدلات مرور السفن قناة السويس في العام الحالي (2017) حققت أعلى معدلات في التاريخ، مؤكداً زيادة أرباح القناة بنسبة تبلغ 17.4 في المائة.