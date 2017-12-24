أحمد مراد (القاهرة)

يوصف الإرهابي الليبي عبدالحكيم بلحاج بأنه الراعي الرسمي لمصالح الإرهاب القطري في ليبيا، حيث كان على رأس الإرهابيين الذين نفذوا سيناريوهات قطرية مشبوهة في ليبيا مما ساهم في استمرار الفوضى والخراب، وتعزيز الانقسام بين صفوف الشعب الليبي، وهو الأمر الذي جعل الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، تدرج اسمه في قوائم الإرهاب التي تضم مجموعة من الأفراد والكيانات الممولة من قطر.

في السابق، كان عبدالحكيم بلحاج محسوباً على تنظيم القاعدة الإرهابي، حيث سافر في أعقاب تخرجه في الجامعة سنة 1988 إلى أفغانستان، وشارك في الحرب الأفغانية ضد القوات الروسية، وبقي هناك سنوات عدة.

وفي عام 1994، عاد عبدالحكيم بلحاج إلى ليبيا، وشارك في تأسيس الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وهي إحدى الجماعات المرتبطة تنظيميا بشكل غير مباشر بتنظيم القاعدة، وهي بمثابة تنظيم إرهابي أسسته عناصر ليبية بعد عودتها من القتال في أفغانستان.

وتولى عبدالحكيم بلحاج مواقع قيادية في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وأشرف على تدريب عناصرها بمنطقة الجبل الأخضر تمهيدا لبدء القتال ضد نظام القذافي، ولكن السلطات الليبية استبقت الجماعة بضرب مراكز التدريب عام 1995، وقتل أميرها عبد الرحمن حطاب، واستطاع عبد الحكيم بلحاج الهروب من ليبيا والعودة إلى أفغانستان.