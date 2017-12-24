شباب الأهلي- دبي بطل شتاء «الطائرة»

أسامة أحمد (دبي)
حلق شباب الأهلي- دبي بلقب شتاء دوري الكرة الطائرة قبل انتهاء الدور الأول بجولة بعد فوزه على بني ياس 3 - 1 في المباراة التي أقيمت بصالته مساء أمس الأول ضمن الجولة السادسة «قبل الأخيرة» للمسابقة، رافعاً رصيده إلى 16 نقطة منفرداً بالقمة بعد أن ابتسمت موقعة «ديرة» بين المتصدر «شباب الأهلي- دبي» والوصيف «السماوي» لينجح الأول في تحويل تأخره في الشوط الأول إلى فوز في 3 أشواط متتالية ليخطف 3 نقاط غالية أهدته لقب بطل نصف الدوري قبل مواجهة الوصل في الجولة الأخيرة نظراً لأن في حال خسارته أمام الأصفر تبقى الوضع على ما هو عليه تربع الفريق على القمة.
أدار المباراة شباب طاقم تحكيم مكون من الدوليين بدر حبيب وجمال يوسف. وبصالته حقق العين فوزه الثالث على التوالي بعبوره عجمان 3 - صفر ليقفز إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة.
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واستعاد الجزيرة نغمة الفوز معمقاً جراح «الإمبراطور» 3 - صفر في المباراة التي أقيمت بصالة «فخر أبوظبي».