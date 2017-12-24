30 لاعباً ولاعبة في اليوم الرياضي المفتوح

الاتحاد (العين)

نظمت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ممثلة في نادي العين للمعاقين التابع لها في حديقة الحيوانات بمدينة العين أمس وتحت شعار «يداً بيد مع أصحاب الهمم» يوما رياضيا مفتوحا لأصحاب الهمم، شارك فيه 30 لاعبا ولاعبة من الذكور والإناث بمراحل عمرية من 12 عاما من نادي العين للمعاقين.

وتشمل الفعاليات العديد من الألعاب منها كرة السلة على الكراسي المتحركة، ورياضات البوتشي واليوتشيبا، والدراجات اليدوية، والكراسي المتحركة، فضلاً عن المبارزة (سلاح الشيش)، ورمي الصولجان، وألعاب ترفيهية وتمارين تحقق التوازن وتنمي عناصر اللياقة البدنية.

وقال عبد الله إسماعيل الكمالي رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة إنه في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بأصحاب الهمم وترسيخاً لهدف مشروع حكومة أبوظبي لجعلها إمارة صديقة لأصحاب الهمم، وإيماناً بدور المؤسسات الرياضية والمجتمعية بتأمين الأرضية الحاضنة لكل أفراد المجتمع، جاءت مبادرة إطلاق يوم رياضي ترفيهي مفتوح للجميع.

وأضاف: تنظيم النادي للحدث يأتي في إطار الأنشطة السنوية والتي تحرص المؤسّسة وعلى رأسها سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة على دعمها ورعايتها ونحقق من خلالها هدفا رئيسا تسعى إليه المؤسسة بدمج اللاعبين من فئات أصحاب الهمم بأفراد المجتمع، وتوفير فرص احتكاك للاعبين مع مختلف الفئات.

من ناحيته، قال إسماعيل المرازيق مدير النادي إن اليوم الرياضي المفتوح لأصحاب الهمم يهدف إلى التعريف بالمؤسسة وبالخدمات التي يقدمها النادي وأنواع الرياضات التي يمارسها أصحاب الهمم، وتوعية المجتمع بأهمية رياضة المعاقين وأثرها على الفرد والمجتمع.

وأوضح المرازيق أن اليوم الرياضي يحتوي على باقة منوعة من الأنشطة، ويركز على التنوع للجنسين من الذكور والإناث ولمختلف الإعاقات.

من ناحيته، أكد عمر يوسف البلوشي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في حديقة الحيوانات أن الحديقة تولي أهمية بالغة للمشاركة المجتمعية، حيث تهتم بهذا الجانب وتساهم مع كافة شركائها في دعم جميع أنواع الأنشطة والفعاليات أو المبادرات المجتمعية.