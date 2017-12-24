وعد تهدي إسطبلات الوثبة كأس «قرية الإمارات» للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

أهدت الفارسة اللبنانية وعد نديم على صهوة الفرس «جي ال بي نوتشي» إسطبلات الوثبة، لقب كأس سباق قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 120 كلم، والذي أقيم أمس على ميادين القرية بالوثبة، بالتنسيق مع اتحاد الفروسية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي.

وأقيم السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة، وخصصت له 7 سيارات جوائز للفائزين مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة.

وتمكنت البطلة التي احتلت المركز الـ 13 في المرحلة الأولى، والمركز الثاني في المرحلتين الثانية والثالثة، من إكمال السباق في المركز الأول بزمن وقدره 4:16:29 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 28.07 كلم/‏‏ ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس راشد حمود الجنيبي من إسطبلات الريف على صهوة «بيردبيرج راستا» مسجلاً 4:16:30 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.07 كلم/‏‏ ساعة.