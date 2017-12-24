«السيتيزن» يعزز الصدارة بالانتصار 17

لندن (د ب أ)

عزز فريق مانشستر سيتي رقمه القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتغلب على ضيفه بورنموث 4/صفر في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.

وفي باقي المباريات فاز ستوك سيتي على وست بروميتش البيون 3/ 1، ونيوكاسل يونايتد على مضيفه ويستهام يونايتد 3/ 2، وبرايتون على ضيفه واتفورد 1/ صفر وتعادل ايفرتون مع ضيفه تشيلسي حامل اللقب سلبيا وساوثهامبتون مع ضيفه هيديرسفيلد تاون 1/ 1 كما تعادل سوانزي سيتي مع ضيفه كريستال بالاس 1/1.

وسجل مانشستر سيتي فوزه السابع عشر على التوالي ليعزز رقمه القياسي الذي ينفرد به.

وتقدم المهاجم الأرجنتيني سيرخيو اجويرو بهدف لسيتي في الدقيقة 26، ثم أضاف رحيم ستيرلينج الهدف الثاني في الدقيقة 53، ثم عاد اجويرو وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 80، قبل أن يختتم البرازيلي البديل دانيلو التسجيل في الدقيقة.85