عمار النعيمي: القيادة حريصة على ربط الشباب بتراث الوطن

عجمان (وام)

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أمس نادي مصفوت للرماية والفروسية، والذي يضم مجموعة من ميادين الرماية المختلفة ومنها رماية الصحون والمسدس والبندقية الهوائية والسكتون وبنادق قناصة والشوزن ويعتبر أحدث صرح رياضي واجتماعي وإضافة نوعية للشباب للانخراط في ممارسة هواياتهم ورياضاتهم المفضلة.

وقال سموه إن افتتاح النادي يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالشباب وربطهم بتراثهم وبث روح الولاء والانتماء وحب الوطن وتشجيعهم على ممارسة الرماية والفروسية وتعويدهم على التدرب واستخدام السلاح ومنحهم الثقة في نفوسهم، انطلاقا من مسؤوليتنا تجاههم وتلبية احتياجاتهم والعمل على صقل مواهبهم وتجهيزهم للمشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشاد سموه بالدعم المتواصل من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للشباب وتوفير كل المقومات والإمكانات لهم من أجل أن يكونوا قادرين على النهوض بمسؤولياتهم وأداء واجباتهم تجاه الوطن.

وثمن سموه مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء النادي مساهمة من سموه في تشجيع أبناء الوطن للانخراط في مثل هذه الأندية التي تعلم الشجاعة والإقدام، منوها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الذي أمر بإنشاء ناد في منطقة مصفوت بمواصفات عالمية، مؤكدا أن هدف سموهما هو إحياء فنون الرماية ومهارة التسديد وهي رياضة كانت مرتبطة دوما بتراث الإمارات وتاريخها العريق.