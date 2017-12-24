«فيات كرايسلر» تستدعي 1.48 مليون شاحنة

نيويورك (د ب أ)
بدأت فيات كرايسلر أمس الأول استدعاء 1.48 مليون شاحنة في الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في تعشيق ناقل الحركة تشكل خطرا كبيرا، حيث تتسبب في تحرك المركبات وهي في وضع التوقف.
وقالت فيات كرايسلر في بيان إن «مراجعة البيانات الميدانية للشركة في الولايات المتحدة أدت إلى اكتشاف أن قفل ناقل الحركة في وضع المكابح قد لا يعمل بشكل صحيح» في ظل ارتفاع درجات حرارة لفترات طويلة.
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وقالت الشركة المصنعة إنها على بينة من 7 إصابات يمكن أن تكون ذات صلة وعدد قليل من الحوادث ذات الصلة المحتملة.
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كما يجري أيضا استدعاء بعض المركبات في كندا والمكسيك وبعض الأسواق خارج منطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية.