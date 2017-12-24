معاقبة 8 آلاف صيني في مخالفات مالية

بكين (د ب أ)
ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس أنه تم معاقبة أكثر من 8 آلاف شخص في الصين بسبب مخالفات مالية تتعلق بمئات الملايين من الدولارات في صورة تمويل حكومي هذا العام.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إن معظم هذه الأموال كانت مخصصة للخدمات الاجتماعية، بما في ذلك 3.3 مليار رنمينبي «اليوان الصيني» (497 مليون دولار) للفقراء، وأضافت الوكالة أن الحكومة استعادت أيضا 1.37 مليار رنمينبي (208 مليون دولار) من تمويل إسكان اجتماعي «أسيء استخدامه».
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وتم معاقبة مئات آخرين في جرائم، تتعلق بشركات وبنوك، تملكها الدولة وسوء ممارسة طبية واحتيال في مجال التأمين.
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