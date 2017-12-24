معاقبة 8 آلاف صيني في مخالفات مالية

بكين (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس أنه تم معاقبة أكثر من 8 آلاف شخص في الصين بسبب مخالفات مالية تتعلق بمئات الملايين من الدولارات في صورة تمويل حكومي هذا العام.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إن معظم هذه الأموال كانت مخصصة للخدمات الاجتماعية، بما في ذلك 3.3 مليار رنمينبي «اليوان الصيني» (497 مليون دولار) للفقراء، وأضافت الوكالة أن الحكومة استعادت أيضا 1.37 مليار رنمينبي (208 مليون دولار) من تمويل إسكان اجتماعي «أسيء استخدامه».

وتابعت الوكالة أنه تم معاقبة إجمالي 8123 شخصا، بدون الإدلاء بتفاصيل حول كيفية ولا موعد إلقاء اللوم عليهم. وتم معاقبة نحو ألف شخص بسبب «الاستخدام غير المناسب لأموال الإغاثة من الفقر»، بينما تم تحديد مبلغ 1363 دولارا آخر، بوصفه تمويلا للإسكان الاجتماعي، أسيء استخدامه.

وتم معاقبة مئات آخرين في جرائم، تتعلق بشركات وبنوك، تملكها الدولة وسوء ممارسة طبية واحتيال في مجال التأمين.

ومنذ تولي الرئيس، شي جين بينج السلطة عام 2012، تشن بكين حربا ضارية ضد الفساد والكسب غير المشروع في جميع مستويات الحكومة. وحاكمت أكثر من 1.3 مليون مسؤول، خلال 5 سنوات.