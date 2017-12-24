مشرف مول يفتتح السوق الشتوي السنوي

أبوظبي (الاتحاد)

أفتتح مشرف مول، أبوظبي سوق الشتاء السنوي «قرية الشتاء» وتستمر فعاليات القرية الأكثر تشويقا خلال الفترة من 20 ديسمبر 2017 حتى 7 يناير 2018، توفر القرية إضافة إلى الديكور الرائع المتعلق بالشتاء فرصة للمتسوقين لشراء المواد الغذائية الموسمية والهدايا وغيرها من البضائع.

وقال المتحدث الرسمي باسم إدارة مشرف مول «توفر السوق أيضا الترفيه والألعاب المثيرة للجمهور، يمكنكم لقاء وتحية سانتا كلوز في مساء يوم 25 يناير والتي من المتوقع أن تجذب أكثر من 5000 متسوق، كما يمكنكم التمتع باحتفالات يوم رأس السنة الجديدة المثيرة خلال ليلة رأس السنة الميلادية، نسعى لمنح شعور طبيعي عن موسم الشتاء وعيد الميلاد المجيد لعملائنا الكرام مع أفضل صفقات التسوق والتي هي هديتنا لهم».