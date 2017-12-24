«الاتحاد لخدمات الطاقة» توقع اتفاقية مع «إينوك»

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «إتحاد إسكو»، الشركة الرائدة في مجال خدمات الطاقة، والمملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، اتفاقية مع مجموعة «إينوك» لإعادة تأهيل محطات الوقود التابعة لها، وتحسين التبريد والإضاءة في تلك المحطات، مع أتمتة وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وبموجب هذه الاتفاقية تعمل شركة الاتحاد لخدمات الطاقة على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في ‏ ‬محطات ‬الوقود ‬التابعة ‬لـمجموعة «‬إينوك»‬، ‬من ‬خلال ‬تنفيذ ‬مشروع ‬تجريبي ‬في ‬إحدى ‬المحطات ‬سيجري ‬تعميمه ‬لاحقاً على ‬المحطات ‬الأخرى. ‬ومن ‬المتوقع ‬أن ‬يساعد ‬المشروع ‬في ‬خفض ‬استهلاك ‬محطات ‬الوقود ‬للطاقة ‬بأكثر ‬من ‬36% ‬خلال ‬السنوات ‬السبع ‬المقبلة.

وقال سعيد محمد الطاير: «يأتي ‬توقيع ‬الاتفاقية في إطار جعل ‬دبي ‬نموذجاً ‬عالمياً ‬للطاقة ‬النظيفة ‬والاقتصاد ‬الأخضر، ‬ورؤية ‬الإمارات ‬2021 ‬وخطة ‬دبي ‬2021 ‬لتحقيق ‬التنمية ‬المستدامة ‬في ‬الدولة، ‬ودعماً ‬لاستراتيجية ‬دبي ‬للطاقة ‬النظيفة ‬2050 ».

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» «إن المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستدامة على رأس أولويات مجموعة «إينوك»، وهدفنا هو دعم وتنفيذ استراتيجية التنمية الخضراء في دولة الإمارات».