«الأخضر» يعتلي الصدارة الخليجية

الكويت (الاتحاد)

اعتلى الأخضر السعودي قمة المنتخبات الخليجية المشاركة في البطولة، في التصنيف الدولي الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة الكرة «الفيفا» عن شهر ديسمبر، وجاء المنتخب السعودي في المركز الـ64 برصيد 543 نقطة، وحل في المركز الثاني منتخبنا الوطني بعدما جاء في المركز 73 برصيد 476 نقطة، وحلت العراق في المركز الثالث بالوجود في المركز 79 عالمياً برصيد 438 نقطة، فيما جاء منتخب عمان في المرتبة الرابعة خليجياً، بعدما احتل المركز 101 عالمياً برصيد 351 نقطة، وتلاه منتخب قطر في المركز 102 برصيد 329 نقطة، ثم البحرين في المركز 115 برصيد 282 نقطة، واليمن في المركز 120 برصيد 268 نقطة، وجاء المنتخب الكويتي صاحب الأرض والجمهور في المركز 189 برصيد 52 نقطة، وقد دخل الكويت في التصنيف بعد قرار الفيفا برفع الحظر عن الكرة الكويتية.