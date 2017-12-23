فيديو.. «خليجنا للأبد» ليلة رائعة في عرس الكويت

الكويت (الاتحاد)

افتتح صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مساء أمس، بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 23»، والتي تستضيفها الكويت حتى 5 يناير المقبل، وذلك باستاد جابر الدولي، وسط احتفالية رائعة، في ليلة من ليالي الخليج الرائعة، والتي أعادت إلى استاد جابر الدولي بهجته، بالحضور الجماهيري الكبير.

وألقى أمير الكويت كلمة الافتتاح في بداية الحفل، متمنياً التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في الدورة، وقال: بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه نعلن افتتاح دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين.

شهد الحفل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وعدد من المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة بالدورة ورؤساء الاتحادات الخليجية.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وألقى خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، قال فيها: هنا من أرض خليجنا العربي، من أرض مجدنا التليد والأبي من الكويت، أرض الصداقة والسلام والأخوة والوئام، هنا من استاد جابر الدولي بدولة الكويت نرحب بكم وبأسمى مشاعر المحبة والأخوة نرحب بأشقائنا من دول الخليج، في بلادهم الكويت بين أهلهم، رغم مشقة الإعداد لتنظيم هذه البطولة، خلال فترة قياسية لم تتجاوز العشرة أيام فقط.