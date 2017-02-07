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الكرملين يطالب «فوكس نيوز» باعتذار لوصفها بوتين بالقاتل
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

موسكو (أ ف ب)

صرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، بأنه على محطة فوكس الأميركية تقديم اعتذارات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما وصفته بأنه «قاتل» خلال مقابلة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال بيسكوف للصحفيين «نعتبر أن مثل هذه التصريحات من قبل صححي في فوكس نيوز غير مقبولة ومهينة، ونفضل أن تقدم هذه القناة المحترمة اعتذاراتها للرئيس» بوتين.

لكن الناطق باسم الكرملين رفض الإدلاء بأي تعليق حول رد فعل ترامب الذي دعا بشكل مفاجئ رداً على ذلك السؤال، أميركا إلى إجراء مراجعة لضميرها.

وكان ترامب قال في مقابلة مع «فوكس نيوز» الأحد رداً على سؤال حول علاقته ببوتين «أنا أحترمه. حسناً، أنا احترم عدداً كبيراً من الناس، لكن ذلك لا يعني أنني أتفق معهم».

وقاطعه المذيع واصفاً بوتين بأنه «قاتل» فرد ترامب قائلاً «هناك كثير من القتلة.. لدينا كثير من القتلة، هل تعتقد أن بلادنا بريئة؟».

     
 

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