الكرملين يطالب «فوكس نيوز» باعتذار لوصفها بوتين بالقاتل

موسكو (أ ف ب)
صرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، بأنه على محطة فوكس الأميركية تقديم اعتذارات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما وصفته بأنه «قاتل» خلال مقابلة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال بيسكوف للصحفيين «نعتبر أن مثل هذه التصريحات من قبل صححي في فوكس نيوز غير مقبولة ومهينة، ونفضل أن تقدم هذه القناة المحترمة اعتذاراتها للرئيس» بوتين.
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وكان ترامب قال في مقابلة مع «فوكس نيوز» الأحد رداً على سؤال حول علاقته ببوتين «أنا أحترمه. حسناً، أنا احترم عدداً كبيراً من الناس، لكن ذلك لا يعني أنني أتفق معهم».
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