هروب الودائع الأجنبية من مصارف قطر مستمر

أبوظبي (مواقع إخبارية)

لا تزال الودائع الأجنبية تواصل نزوحها من مصارف قطر، مع استمرار أثر المقاطعة التي تفرضها دول عربية على الدوحة. وتقلصت ودائع العملاء الأجانب في مصارف قطر بواقع 2.8 مليار ريال «763 مليون دولار»، وفقاً لما نقلته «رويترز» عن بيانات البنك المركزي القطري.

يأتي هذا التراجع بعد تراجع سابق مقداره 5.1 مليار ريال في أكتوبر الماضي، كما انكمشت الودائع في يونيو، بمقدار 14 مليار ريال.

ويقول مصرفيون «إن الأغلبية العظمى من ودائع الدول الأربع في قطر، جرى سحبها، ما يجعل هناك قليلاً من الأموال المتبقية التي يمكن سحبها».

وأظهرت البيانات أن القطاع العام القطري، حاول تعزيز ودائعه في المصارف المحلية بمقدار 9.9 مليار ريال لتغطية السحوبات الكبيرة في نوفمبر، كما تضخ الحكومة القطرية أموالاً في المصارف المحلية كودائع من أجل حماية القطاع المصرفي المحلي.