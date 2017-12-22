20 يناير «سوبر» الخليج العربي

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة دوري المحترفين، إقامة مباراة كأس سوبر الخليج العربي بين الجزيرة والوحدة 20 يناير المقبل بالدولة، وذلك بعد المستجدات الخاصة بمشاركة منتخبنا في بطولة كأس الخليج الـ 23 في الكويت التي انطلقت أمس، وتستمر حتى 5 يناير المقبل، حيث إن موعد مباراة كأس السوبر لموسم 2017-2018 كان من المقرر إقامتها 4 يناير بمصر، ويأتي القرار حرصاً على مشاركة لاعبي الجزيرة والوحدة مع المنتخب الأول في خليجي 23 ولإنجاح الحدث وإعطاء الفرصة للفريقين للإعداد الجيد لمسابقة كأس السوبر، ومشاركة اللاعبين الدوليين.

وستقوم اللجنة بالتنسيق مع الشركة المنظمة، بدءاً من موسم 2018-2019، ووجهت اللجنة الشكر لشركة بريزينتيشن المنظمة للمباراة على التجاوب والتعاون، لما فيه مصلحة الطرفين، ونجاح الكرة الإماراتية.