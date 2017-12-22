قويض: الحافز سبب «الانتصار»

مراد المصري (دبي)

خرج الظفرة بعدة مكاسب بعد فوزه على حتا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ليلة أمس الأول في الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي، ورغم وداع الفريق منافسات البطولة مبكراً، لكنه استعاد الثقة التي يبحث عنها قبل انطلاق الدور الثاني من مسابقة دوري الخليج العربي، إلى جانب استعادة سعيد الكثيري الثقة بنفسه أيضاً بتسجيله ثنائية، بعدما اكتفى منذ بداية الموسم بتسجيل هدف يتيم في مسابقة الدوري.

وجاء فوز الظفرة ليخلط أوراق المجموعة، حيث سيكون حتا مطالباً بتحقيق الفوز أمام الجزيرة من أجل خطف بطاقة الصعود الرابعة للدور ربع النهائي، في المباراة المؤجلة التي ستجمعهما الثلاثاء المقبل.

وأكد السوري محمد قويض مدرب الظفرة، أن فريقه كان بحاجة لهذا الفوز المعنوي، وقال: دائماً الانتصارات تجلب نتائج إيجابية أخرى، وفي هذه المرحلة نبحث عن العودة بشكل أقوى، وسبق أن مررنا بظروف صعبة في آخر موسمين وفي كل مرة تخطيناها، وهذه المرة نتطلع أيضاً لذلك، ونأمل أن تساعدنا الانتقالات على تحقيق الإضافة من خلال اللاعبين البرازيليين الذين تم التعاقد معهم.

وتابع: بعد الخسارة أمام حتا في الدوري، رفضنا أن نلدغ من نفس الجحر مرتين، حيث ركزنا في هذه المباراة، وأوجدنا الحافز للاعبين لتقديم الأفضل ومعالجة الأخطاء ونجحنا هذه المرة بالفوز.

وكشف المدرب عن وجود خطة تحضيرات مكثفة عبر التدريبات الصباحية والمسائية، إلى جانب إقامة مباريات ودية، وذلك لدخول المرحلة الثانية من الدوري بكل جاهزية، حيث وصف هذه المرحلة بالحاسمة والتي لا يمكن ارتكاب الأخطاء فيها، حيث إنه لا يمكن القيام بتغيير على صعيد اللاعبين كما هو الحال مع نهاية الدور الأول.

وأشاد المدرب بما قدمه المهاجم سعيد الكثيري، موضحاً أن اللاعب قدم ما يتوقع منه، وقال: حينما تعاقدنا معه، فهذا المستوى كنا نتطلع منه تقديمه، وأعتقد أن الاستمرارية في المشاركة، واللعب أساسياً منحته دفعة، حيث سجل في المباراة الماضية في الدوري، وعاد ليسجل في كأس الخليج العربي، فيما كان اللاعب قادراً على تسجيل «الهاتريك» في المباراة لو استثمر الفرص التي أتيحت له.

من جانبه، أوضح السوري نزار محروس مدرب حتا، أن الغيابات في الخط الخلفي تعتبر معضلة لفريقه، وقال: منذ استلامي المهمة لم نستقر على شكل خط الدفاع، بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا أبرزها الإصابات، حيث نعاني حالياً من إصابة سبيل المدني وعمرو الميداني ويوسف السيد، ودائماً ما يغيب عنا لاعبون قبل المباراة بيوم أو آخر لحظة، وهذا ما جعل الدفاع يتغير دائماً.

وكشف المدرب أن الإدارة تركز على الدوري وليس كأس الخليج العربي، وهو ما يجعل الفريق يدفع بوجوه شابة في هذه المباريات والتعرف على البدلاء، لكنه من ناحية أخرى فإن فريقه سيتمسك بالأمل أمام الجزيرة ويحاول الخروج من هذه المباراة المقبلة بالنتيجة، التي تضمن له التأهل طالما هناك إمكانية لذلك، عبر الموازنة بين الهدفين.