برانديلي: سعيد بتطور المستوى رغم «الغيابات»

وليد فاروق (دبي)

عبر الإيطالي تشيزاري برانديلي، مدرب فريق النصر عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه «العميد» على ضيفه فريق العين ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول لبطولة كأس الخليج العربي، وتأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي للبطولة، مؤكداً أن أداء لاعبيه كان من أهم أسباب سعادته إلى جانب النتيجة والفوز الكبير.

وكان النصر قد تغلب على العين بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الأول، على استاد نادي شباب الأهلي بالعوير، ضمن منافسات الجولة الخامسة في المجموعة الأول، وهي نتيجة لم تؤثر على تأهل الفريقين إلى الدور ربع النهائي.

وقال برانديلي: «سعيد بالنتيجة وسعيد بالأداء خاصة في ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين صغار السن خريجي أكاديمية النصر، الذين قدموا مستوى مميزاً في أرض الملعب، وهو ما يعني أننا بذلنا فعلاً جهداً كبيراً الفترة الماضية».

وتابع: «صحيح أن التأهل إلى الدور التالي كان هدفنا خاصة في ظل طموحنا بالمنافسة على لقب هذه البطولة، لكن كان يهمنا أيضاً قياس مدى تطور أدائنا بشكل إيجابي من مباراة إلى أخرى، حتى في ظل غياب عناصر أساسية، نريد أن نصل إلى أبعد نقطة ممكنة».