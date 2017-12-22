  • السبت 04 ربيع الآخر 1439هـ - 23 ديسمبر 2017م

الجزيرة يتألق بشبابه وعجمان يدفع ثمن التراخي

تين كات: فزنا بـ«الشباب» و«الانضباط التكتيكي»
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تاريخ النشر: السبت 23 ديسمبر 2017

عماد النمر (عجمان)

حافظ الجزيرة على سجله خالياً من الخسائر في مسابقة كأس الخليج العربي، ونجح في الحصول على نقاط مباراته مع عجمان كاملة، ليرفع رصيده إلى عشر نقاط، متصدراً المجموعة الأولى، ومواصلاً سياسة الاعتماد على لاعبيه الشباب في مواجهة النقص العددي الكبير في صفوفه، وهو ما يؤكد أن الصف الثاني في الجزيرة ينتظره مستقبل واعد، وأكد ذلك بصمة الشاب أحمد ربيع في المباراة بإحرازه الهدف الوحيد لفريقه.

ودفع عجمان ثمن تراخي لاعبيه خلال اللقاء، حيث غابت الروح القتالية، ووضح عدم جاهزية كثير من اللاعبين، وتأثر الفريق بغياب المهاجم موديبو مايجا ثم إصابة إديلسون أثناء المباراة، وفرط الفريق في فرصته بالتأهل، وأصبح ينتظر هدايا الآخرين من أجل الحصول على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي.

وأعرب الهولندي تين كات، مدرب الجزيرة، عن سعادته بتحقيق الفوز وضمان التأهل بصدارة المجموعة الأولى، مشيداً بأداء لاعبيه في الفريق كله، خاصة الصغار عيسى العتيبة وسالم العيدي، إلى جانب عودة محمد جمال.

وقال: «إن المباراة لم تكن سهلة على فريقه، خاصة أنها الأولى عقب كأس العالم للأندية، وقد دخلنا اللقاء من أجل النقاط الثلاث، حيث إننا نضع الفوز دائماً هدفاً لنا في جميع اللقاءات».

وأضاف: «الشوط الأول كان خالياً من اللمحات الفنية، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين، وطالبتهم بضرورة اللعب بصورة أفضل، والسعي للفوز، وألا نعطي لعجمان فرصة الاعتماد على الكرات الطولية واستغلال المساحات، وقد أنصفتنا كرة القدم بالفوز المستحق». ... المزيد
     
 

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