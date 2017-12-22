عماد النمر (عجمان)

حافظ الجزيرة على سجله خالياً من الخسائر في مسابقة كأس الخليج العربي، ونجح في الحصول على نقاط مباراته مع عجمان كاملة، ليرفع رصيده إلى عشر نقاط، متصدراً المجموعة الأولى، ومواصلاً سياسة الاعتماد على لاعبيه الشباب في مواجهة النقص العددي الكبير في صفوفه، وهو ما يؤكد أن الصف الثاني في الجزيرة ينتظره مستقبل واعد، وأكد ذلك بصمة الشاب أحمد ربيع في المباراة بإحرازه الهدف الوحيد لفريقه.

ودفع عجمان ثمن تراخي لاعبيه خلال اللقاء، حيث غابت الروح القتالية، ووضح عدم جاهزية كثير من اللاعبين، وتأثر الفريق بغياب المهاجم موديبو مايجا ثم إصابة إديلسون أثناء المباراة، وفرط الفريق في فرصته بالتأهل، وأصبح ينتظر هدايا الآخرين من أجل الحصول على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي.

وأعرب الهولندي تين كات، مدرب الجزيرة، عن سعادته بتحقيق الفوز وضمان التأهل بصدارة المجموعة الأولى، مشيداً بأداء لاعبيه في الفريق كله، خاصة الصغار عيسى العتيبة وسالم العيدي، إلى جانب عودة محمد جمال.

وقال: «إن المباراة لم تكن سهلة على فريقه، خاصة أنها الأولى عقب كأس العالم للأندية، وقد دخلنا اللقاء من أجل النقاط الثلاث، حيث إننا نضع الفوز دائماً هدفاً لنا في جميع اللقاءات».