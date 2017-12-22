التحالف الدولي: الحرب على «داعش» لم تنته بعد

سرمد الطويل (بغداد)
أكد نائب قائد التحالف الدولي ضد «داعش «للاستراتيجية والإسناد الميجر جنرال فيلكس غيدني، أن الحرب على «داعش» في العراق لم تنته بعد، وأن القوات العراقية ما زالت بحاجة إلى مزيد من العمل لضمان هزيمة التنظيم بشكل كامل.
وأضاف غيدني في مقابلة تلفزيونية أن «القوات العراقية تمكنت من تحرير نحو 98 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش ويقطنها نحو 7.7 مليون عراقي»، مضيفاً أن «الحرب على التنظيم تحقق نجاحات متتالية». وتابع أن مهمة قوات التحالف في العراق ستظل في الوقت الراهن كما هي، وأن أي تغيير مستقبلي في تلك المهام مرهون بإلحاق الهزيمة الكاملة بـ «داعش». وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في الثامن من ديسمبر «انتهاء الحرب» ضد داعش، بعد تحقيق النصر الكامل عليه.
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وقالت في مؤتمر صحفي في سدني، إن «القرار اتخذ بعد إعلان العراق النصر على داعش». وأضافت باين للصحفيين «بعد مناقشات مع العراق ومع الدول أعضاء التحالف الدولي، قررت الحكومة الأسترالية أننا سنعيد من الشرق الأوسط إلى الوطن طائراتنا الست من طراز سوبر هورنيت». وأشارت إلى أن المهمة كانت «طويلة وشاقة… قدم كل أفرادنا مساهمة استثنائية».
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على صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الحربي، أمس، عودة 276 عائلة إلى أقضية عنة وراوة والقائم غربي محافظة الأنبار.
ونقلت الخلية عن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي قوله، إن «109عوائل عادت إلى قضاءي عنة وراوة و 167عائلة إلى قضاء القائم، ولا يزال استقبال العائلات مستمراً بإشراف قيادة العمليات». وكانت خلية الإعلام الحربي أعلنت في الثامن عشر من الشهر الحالي عودة أكثر من 800 عائلة إلى قضاءي عنة والقائم غربي محافظة الأنبار.