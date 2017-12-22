التحالف الدولي: الحرب على «داعش» لم تنته بعد

سرمد الطويل (بغداد)

أكد نائب قائد التحالف الدولي ضد «داعش‏‭ «‬للاستراتيجية ‬والإسناد ‬الميجر ‬جنرال ‬فيلكس ‬غيدني، ‬أن ‬الحرب ‬على ‬«داعش» ‬في‭ ‬العراق ‬لم ‬تنته ‬بعد، ‬وأن ‬القوات ‬العراقية ‬ما ‬زالت ‬بحاجة ‬إلى ‬مزيد ‬من ‬العمل‭ ‬لضمان ‬هزيمة ‬التنظيم ‬بشكل ‬كامل.

وأضاف غيدني في مقابلة تلفزيونية أن «القوات العراقية تمكنت من تحرير نحو 98 في المئة من الأراضي‏‭ ‬التي ‬كان ‬يسيطر ‬عليها ‬داعش ‬ويقطنها ‬نحو ‬7.7 ‬مليون ‬عراقي»‬، ‬مضيفاً ‬أن «‬الحرب‭ ‬على ‬التنظيم ‬تحقق ‬نجاحات ‬متتالية»‬. وتابع أن مهمة قوات التحالف في العراق‏‭ ‬ستظل ‬في ‬الوقت ‬الراهن ‬كما ‬هي، ‬وأن ‬أي ‬تغيير ‬مستقبلي ‬في ‬تلك ‬المهام ‬مرهون‭ ‬بإلحاق ‬الهزيمة ‬الكاملة ‬بـ «داعش». وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في الثامن من ديسمبر «انتهاء الحرب» ضد داعش، بعد تحقيق النصر الكامل عليه.

من جانبها، قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لجنود بلادها في قبرص، إن لهم أن يشعروا بالفخر لأنهم ساعدوا في دحر تنظيم داعش. وفي قاعدة القوات الجوية الملكية البريطانية في أكروتيري، قالت ماي، إن المنشآت الموجودة على الجزيرة كانت مركز العمليات ضد التنظيم الإرهابي. وأشارت إلى أن نحو 200 من أفراد القوات البريطانية اليوم، والفضل الأكبر يرجع لجهودكم، تم سحق داعش ولم يعد يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في العراق أو سوريا». إلى ذلك، أعلنت وزيرة الدفاع الأسترالية ماريز‏‭ ‬باين، أمس، ‬أن ‬بلادها ‬ستنهي ‬الضربات ‬الجوية ‬ضد ‬تنظيم «‬داعش»‬ في‭ ‬العراق ‬وسوريا، ‬وتعيد ‬طائراتها ‬من ‬طراز ‬سوبر ‬هورنيت ‬بعد ‬مشاركتها ‬لمدة ‬ثلاث‭ ‬سنوات ‬في ‬التحالف ‬الذي ‬تقوده ‬الولايات ‬المتحدة ‬في ‬الشرق ‬الأوسط.

وقالت في مؤتمر صحفي في سدني، إن «القرار اتخذ بعد إعلان العراق النصر على داعش». وأضافت باين للصحفيين «بعد مناقشات مع‏‭ ‬العراق ‬ومع ‬الدول ‬أعضاء ‬التحالف ‬الدولي، ‬قررت ‬الحكومة ‬الأسترالية ‬أننا ‬سنعيد‭ ‬من ‬الشرق ‬الأوسط ‬إلى ‬الوطن ‬طائراتنا ‬الست ‬من ‬طراز ‬سوبر ‬هورنيت»‬. وأشارت ‬إلى ‬أن ‬المهمة ‬كانت «‬طويلة ‬وشاقة… ‬قدم ‬كل ‬أفرادنا ‬مساهمة ‬استثنائية»‬.

وتشارك أستراليا في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش في الشرق الأوسط منذ عام 2014. وقالت باين إن عمليات أستراليا في المنطقة‏‭ ‬ستستمر ‬وإن ‬80 ‬فرداً ‬يشاركون ‬في ‬مجموعة ‬العمليات ‬الخاصة ‬بالعراق، ‬ويشمل ‬ذلك‭ ‬قوات ‬خاصة ‬أسترالية ‬ستواصل ‬مهمتها‭‬. ويدرب جنود أستراليون قوات عراقية في قاعدة التاجي العسكرية خارج بغداد‏‭‬.

على صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الحربي، أمس، عودة 276 عائلة إلى أقضية عنة وراوة والقائم غربي محافظة الأنبار.

ونقلت الخلية عن قائد عمليات الجزيرة‏‭ ‬اللواء ‬الركن ‬قاسم ‬المحمدي ‬قوله، ‬إن «‬109عوائل ‬عادت ‬إلى ‬قضاءي ‬عنة ‬وراوة ‬و‭ ‬167‭‬عائلة ‬إلى ‬قضاء ‬القائم، ‬ولا ‬يزال ‬استقبال ‬العائلات ‬مستمراً ‬بإشراف ‬قيادة‭ ‬العمليات»‬. وكانت ‬خلية ‬الإعلام ‬الحربي ‬أعلنت ‬في‭ ‬الثامن ‬عشر ‬من ‬الشهر ‬الحالي ‬عودة ‬أكثر ‬من ‬800 عائلة ‬إلى ‬قضاءي ‬عنة‭ ‬والقائم ‬غربي ‬محافظة ‬الأنبار.