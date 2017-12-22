وزير الدفاع الروسي: أنجزنا الانسحاب الجزئي

موسكو، آستانة (وكالات)

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أمس، أن بلاده أنجزت الانسحاب الجزئي لقواتها المنتشرة في سوريا منذ عامين، والذي بدأ في منتصف ديسمبر الحالي بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال شويجو متوجهاً إلى بوتين، خلال اجتماع مع القادة العسكريين الروس: «إن أمركم حول سحب مجموعة من القوات الروسية من سوريا قد أنجز». وسحبت روسيا بشكل خاص وحدات جوية، وأطباء عسكريين، وكتيبة من الشرطة العسكرية، وكذلك 36 طائرة وأربع مروحيات، كما نقلت عنه الوكالات الروسية.

وقال شويجو: «إن 48 ألف جندي روسي شاركوا إجمالاً في حملة موسكو العسكرية في سوريا».

إلى ذلك، قال مفاوض الحكومة السورية بشار الجعفري أمس، إنه يعتبر وجود القوات التركية في الأراضي السورية اعتداء صارخاً، مؤكدا أن إصرار الولايات المتحدة على إبقاء قوات في سوريا يعد اعتداء صارخاً أيضاً. وطالب الجعفري بالانسحاب الفوري غير المشروط للقوات الأجنبية من أراضي سوريا.