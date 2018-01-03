لقاح عبر «فيسبوك» لمنع انتشار الأوبئة

باريس(أ ف ب)

قدم خبراء نشرت أعمالهم في مجلة «جورنال أوف ذي رويال سوساييتي انترفايس» فرضية قائمة على نشوب وباء ما من لقاحات كافية لاحتوائه، مقترحين في هذه الحالة تلقيح أفراد لديهم شبكة واسعة من المعارف، ما قد يقضي على القنوات الاجتماعية لانتقال عدوى المرض.

وخلصت الدراسة التي تتبعت سجلات معارف أكثر من 500 طالب جامعي على الإنترنت وفي الحياة اليومية إلى أن الأشخاص المحوريين على الشبكات الرقمية هم كذلك في محيطهم الاجتماعي، وقال أنيس مونز من جامعة الدنمارك التقنية الذي شارك في الدراسة «إذا كان لديك الكثير من المعارف المسجلين على هاتفك أو بين أصدقائك على فيسبوك، فأنت تمسي نقطة وصل بين مجتمعات متعددة ويرتفع خطر انتقال عدوى مرض ما عبرك إلى هذه الفئات المختلفة.