ألمانيا غير مكترثة بالتهديدات

برلين (د ب أ)

أبدت الحكومة الألمانية عدم إكتراثها بالتهديدات التي أطلقتها الولايات المتحدة قبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وضع القدس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، أمس في برلين، إن الولايات المتحدة أوضحت موقفها لألمانيا قبل التصويت والعكس، وأضافت: «ثم صوتنا بما قررنا التصويت به». يذكر أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، كتبت في خطاب للدول الأعضاء في الجمعية العامة قبل التصويت: «الرئيس (الأميركي) سيراقب التصويت عن كثب، وطلب مني أن أذكر له أسماء الدول التي ستصوت ضدنا. سننتبه لكل صوت في هذه القضية».

من جانبها، قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر: «إنه أمر يخص كل دولة أن تطرح في النقاش الحجج بالطريقة التي تراها مناسبة».