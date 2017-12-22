10 دول تحصل على مساعدات أميركية صوتت لمصلحة القدس

عواصم (وكالات)

قبل التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هددت أميركا، وتوعدت على لسان مندوبتها، نيكي هايلي، بقطع مساعدات وتمويل مالي وعسكري للدول التي ستؤيد القرار، وتبين بعد التصويت أن أكثر 10 دول تحصل على مساعدات كانت ضد رغبة الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وفى البداية، جاء التهديد برد فعل عكسي، إذ كان من المقرر أن تعارض دولة كندا القرار، إلا أن التهديد والوعيد الأميركي نقلها إلى خانة الامتناع، وقالت مصادر دبلوماسية، إن كندا غيرت موقفها لتوصل رسالة للولايات المتحدة مفادها أنها لا ترضخ للتهديد.

أما على الصعيد الدول العشر التي تحصل على أكبر قدر من المساعدات الأميركية، لم تعترض أي منها على القرار، بل أيدته تسعة منها، وامتنعت واحدة عن التصويت.

وبحسب الأرقام المنشورة على الموقع الإلكتروني لـ«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» التي تشمل المساعدات التي تقدمها وزارتا الخارجية والزراعة والتجارة الأميركيتان، يحتل العراق المركز الأول بين الدول الأكثر استفادةً من تلك المساعدات بإجمالي مبلغ يقدر بـ 5.28 مليار دولار، تليها أفغانستان بـ5.06 مليار.

وفى المرتبة الثالثة، تأتي مصر بـ 1.23 مليار دولار، ثم الأردن رابعاً بـ1.21 مليار، ومن بعده كينيا خامساً بـ1.14 مليار، وإثيوبيا سادساً بـ1.11 مليار.

وفى المرتبة السابعة، تأتى باكستان بـ778 مليون دولار، ونيجيريا ثامناً بـ718 مليون، وجنوب السودان في المركز التاسع بـ708 ملايين، وعاشراً تحل تنزانيا بـ629 مليون دولار.

واللافت في تصويت الجمعية العامة، أن 9 دول من الدول العشر المذكورة دعمت القرار الرافض لإعلان ترامب القدس «عاصمة لإسرائيل»، فيما امتنعت دولة جنوب السودان عن التصويت.