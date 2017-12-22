موجاور يتوج بـ «ديسمبر الدولية» للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)
أحرز الدولي الهندي عبيد علي موجاور المركز الأول لبطولة ديسمبر الدولية للشطرنج، بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الدولي الفلبيني جاري فلورس، ليتوج بلقب البطولة التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتنافس فيها 86 لاعباً ولاعبة من 12 دولة.
وشهد حفل الختام ،علي سعيد أبو خليل مستشار مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي وحشد غفير من روّاد ومتابعي الشطرنج بالدولة.
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وكرمت اللجنة المنظمة حكام البطولة التي ترأسها الحكم الدولي عبد الله مراد وساعده الحكام المحليون عيسى المرزوقي، وعلي راشد علي غانم وسلمان طارق الطاهر.
الجدير بالذكر أن البطولة نظمت حسب النظام السويسري من سبع جولات، بواقع ساعة ونصف الساعة لكل مباراة مع إضافة 30 ثانية لكل نقله يلعبها اللاعب.