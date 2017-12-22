موجاور يتوج بـ «ديسمبر الدولية» للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الدولي الهندي عبيد علي موجاور المركز الأول لبطولة ديسمبر الدولية للشطرنج، بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الدولي الفلبيني جاري فلورس، ليتوج بلقب البطولة التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتنافس فيها 86 لاعباً ولاعبة من 12 دولة.

وشهد حفل الختام ،علي سعيد أبو خليل مستشار مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي وحشد غفير من روّاد ومتابعي الشطرنج بالدولة.

وأسفرت نتائج الجولة الأخيرة عن تصدر الدولي الهندي عبيد علي موجاور برصيد 6.5 نقطة من أصل 7 جولات بواقع ستة انتصارات، وتعادل وحيد في الجولة الأخيرة مع الفلبيني الدولي جاري فلورس، وحل بالمركز الثاني مواطنه نيثين كاي، وجاء بالمركزين الثالث والرابع على التوالي الشقيقان السوريان عز الدين وسيف الدين الكور برصيد 6 نقاط، وحل بالمركز الخامس الدولي الفلبيني جاري فلورس برصيد 5.5 نقطة، أما المركز السادس فكان من نصيب الدولي أحمد الرميثي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، وجاء بالمركز السابع الدولي المصري مجدي قاسم المصنف الأول على البطولة وحل ثامناً الفلبيني مارك ماتوتينا برصيد 5 نقاط. وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للاعبي النادي الناشئين، حيث حصل على المركز الأول لفئة تحت 12 سنة الناشئ عبدالله يحيى الحمادي، كما أحرز المركز الأول لفئة تحت 10 سنوات الناشئ سعود جابر الزرعوني وأحرز المركز الأول لفئة تحت 8 سنوات عمر عبد العزيز البلوشي.

وكرمت اللجنة المنظمة حكام البطولة التي ترأسها الحكم الدولي عبد الله مراد وساعده الحكام المحليون عيسى المرزوقي، وعلي راشد علي غانم وسلمان طارق الطاهر.

الجدير بالذكر أن البطولة نظمت حسب النظام السويسري من سبع جولات، بواقع ساعة ونصف الساعة لكل مباراة مع إضافة 30 ثانية لكل نقله يلعبها اللاعب.