«مواهب» تحطم الزمن القياسي في «مجاني ستيكس»

بي (الاتحاد)

حققت المهرة «مواهب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، زمناً قياسياً جديداً في مسافة 1900 متر لتتوج بطلة لسباق مجاني ستيكس المخصص للخيول العربية الأصيلة، والبالغ جائزته المالية 160 ألف درهم، وقد أقيم أمس الأول بمضمار ميدان. وسجلت «مواهب» بإشراف إيريك ليمارتنيل وبقيادة تاج أوشي زمناً قياسياً جديداً بلغ 2:10:34 دقيقة متفوقة بفارق 0.75 طول عن «شداد» لعائشة البلوشي، فيما جاءت ثالثة «مرح» لخالد خليفة النابودة. وحجز الجواد «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بطاقته مبكراً في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي حين تفوق بإشراف سالم بن غدير، وبقيادة رويستون فرنش، على منافسيه في الشوط الرابع، على لقب لينكون كونتيننتال البالغة جائزته 250 ألف درهم.

وتفوق «هيفي ميتال» بفارق 4.5 طول عن «وايلد دود» ليو لونج وفريق شيفال، فيما جاء ثالثاً «ستند» لمحمد خليفة البسطي، وقطع البطل مسافة 1600 متر في زمناً وقدره 1:37:68 دقيقة.

كما حجز الجواد «اتجاه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبقيادة دين أونيل، بطاقته في سباق الجولة الأولى لتحدي آل مكتوم في الكرنفال، حين انتزع لقب الشوط الخامس على لقب سباق الطاير للسيارات البالغ جائزته 250 ألف درهم، ومنح هذا الفوز الذي جاء بفارق 6 أطوال، الثنائية للمدرب دوج واتسون، وجاء ثانياً «باريش» لإسطبل رمضان، فيما جاء ثالثاً «فولكنر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسجل البطل زمناً وقدره 2:05:60 دقيقة في مسافة 2000 متر. وتألقت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حين حققت الثنائية، عبر الجواد «معرب» بإشراف علي راشد الرايحي، وبقيادة دين أونيل (ثنائية)، في الشوط السادس لمسافة 1200 متر على لقب القرهود للسرعة البالغ جائزته 250 ألف درهم.

وجاء فوز «معرب» بفارق 6 أطوال عن «كوميكاس» لجودلفين، فيما جاء ثالثاً «ماي كاتش» لفالنتين بختياروف ويفجيني كابوشيف، وسجل البطل زمناً وقدره 1:11:61 دقيقة. ومنح الجواد «ون سيسونز» لينا أحمد بنشي أولي انتصاراتها بإشراف ساتيش سيمار وبقيادة أنطونيو فريزو، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب سباق كأس لينكون البالغ جائزته المالية 150 ألف درهم، وسجل البطل زمناً وقدره 1:26:14 دقيقة، متفوقاً بفارق طول عن «هيوكليبوك» لبدر المطوع، فيما جاء ثالثاً «بيلا دبي» لأحمد محمد نجم.