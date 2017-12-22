يوسف الحمادي بطل «نصف ماراثون» أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز يوسف الحمادي المركز الأول في سباق 21.1 كلم للجري «نصف ماراثون» الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي للجري لثلاث مسافات رئيسية 5 و10 و21 كلم «نصف ماراثون» أمس، على كورنيش أبوظبي، بمشاركة مجتمعية كبيرة، وصلت إلى 735 متسابقاً.

وسجل الحمادي زمناً وقدره 1:48:45 ساعة، ووصل إلى خط النهاية 181 متسابقاً في هذه الفئة، فيما بلغ عدد الواصلين إلى خط نهاية سباق 10 كلم 222 متسابقاً، و188 متسابقاً في سباق 5 كلم،

وأحرز جيمس بوشنان المركز الأول لفئة العمرية 18-39 سنة بزمن وقدره 1:13:07 ساعة، وفاز باسي رانجيل بالمركز الأول لفئة العمرية من 45 إلى 49 سنة بزمن 1:28:03 ساعة، ونال عبد القادر زيروكي المركز الأول للفئة العمرية من 55 إلى 59 سنة بزمن وقدره 1:31:15 ساعة، وأحرز عبد اللطيف قمحية المركز الأول لفئة العمرية من 40 إلى 44 سنة بزمن 1:33:03 ساعة، وجلويمان كالفون 50-54 سنة بزمن وقدره 1:36:35 ساعة، ونال سعيد محجازي المركز الأول لفئة أكثر من 60 سنة بزمن وقدره 1:53:26 ساعة، فيما فازت تيتيانا مالتيسيفا بالمركز الأول عن فئة من 18 إلى 39 بزمن وقدره 1:39:02 ساعة، ونالت ميشيل كليتشر المركز الأول لفئة من 40 إلى 44 بزمن وقدره 1:35:45 ساعة، وحازت كلير فارل المركز الأول لفئة من 45 إلى 49 بزمن 1:41:34 ساعة، وأحرزت سيليفي زيرجوني المركز الأول لفئة من 50 إلى 54 بزمن 1:40:13 ساعة.

وأقيم السباق بالتعاون مع شرطة أبوظبي ودائرة النقل ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، وذلك ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي لموسم 2017-2018.

وفي الختام تم تتويج الفائزين بمختلف فئات السباق، وتم تقديم ميداليات تذكارية لكل المشاركين، لتحفيزهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واتخاذها مساراً ونمطاً لحياتهم اليومية.

من جهته، أكد خالد القبيسي مدير مشروع رئيسي بمجلس أبوظبي الرياضي أن السباق شهد تنافساً كبيراً، مشيداً بمشاركة ومحاولة الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى خط النهاية في مختلف مسافات السباق، وتوجه بالشكر لجميع من ساهموا في تنظيم السباق.