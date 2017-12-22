يوسف الحمادي بطل «نصف ماراثون» أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)
أحرز يوسف الحمادي المركز الأول في سباق 21.1 كلم للجري «نصف ماراثون» الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي للجري لثلاث مسافات رئيسية 5 و10 و21 كلم «نصف ماراثون» أمس، على كورنيش أبوظبي، بمشاركة مجتمعية كبيرة، وصلت إلى 735 متسابقاً.
وسجل الحمادي زمناً وقدره 1:48:45 ساعة، ووصل إلى خط النهاية 181 متسابقاً في هذه الفئة، فيما بلغ عدد الواصلين إلى خط نهاية سباق 10 كلم 222 متسابقاً، و188 متسابقاً في سباق 5 كلم،
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وأقيم السباق بالتعاون مع شرطة أبوظبي ودائرة النقل ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، وذلك ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي لموسم 2017-2018.
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من جهته، أكد خالد القبيسي مدير مشروع رئيسي بمجلس أبوظبي الرياضي أن السباق شهد تنافساً كبيراً، مشيداً بمشاركة ومحاولة الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى خط النهاية في مختلف مسافات السباق، وتوجه بالشكر لجميع من ساهموا في تنظيم السباق.