ارتفاع عدد المشاركين في الجولة الثالثة

أبوظبي (الاتحاد)

تقام اليوم الجولة الثالثة لبطولة كأس رئيس الدولة للجو جيتسو المخصصة للأندية لموسم 2017-2018، ويستضيفها نادي شباب الأهلي- دبي وينظمها اتحاد اللعبة.

وجرى تخصيص البطولة للاعبين واللاعبات المواطنين، بهدف تحفيز المنافسة بين الأندية، حيث تمنح هذه البطولة الفرصة لجميع اللاعبين المسجلين لدى الأندية المحلية فرصة المشاركة، فضلاً عن سعيها لاستكشاف المزيد من المهارات المتميزة للمؤهلين للمنتخبات، بهدف تسليط الضوء عليهم، وتقديم الرعاية لهم، ومن ثم الارتقاء بهم إلى المنصات العالمية.

وتستقطب البطولة أعداداً متزايدة من المشاركين، حيث تشهد الجولة الثالثة ارتفاعاً في نسب التسجيل، الأمر الذي يعكس التنافس الكبير واحتدام التحدي على البساط بين الأندية المشاركة.

ويحتل العين الصدارة، يليه الجزيرة في المركز الثاني، ثم أكاديمية الوحدة في المركز الثالث، ويأتي الظفرة في المركز الرابع.

وأطلق الاتحاد هذه البطولة من خمس جولات لموسم 2017 - 2018، بهدف ترسيخ مهمة الاتحاد الأساسية التي تحظى بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرامية إلى المساهمة في بناء مجتمع «الجو جيتسو الإماراتي»، الذي يتمتع باحترافية عالية، وقدرة على الوصول بالإمارات إلى منصات التتويج إقليمياً وعالمياً.