رونالدو وميسي.. فض اشتباك الرقم 53

مدريد (د ب أ)

على مدار سنوات طويلة، أصبحت المواجهة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بمثابة كلاسيكو خاص داخل «كلاسيكو» الكرة الإسبانية.

ولن يختلف الحال كثيراً عندما يلتقي الريال مع برشلونة اليوم على استاد «سانتياغو برنابيو»، حيث يترقب الجميع ما سيقدمه كل من اللاعبين لمعرفة من منهما سيلقي بكلمة الختام في 2017.

وفاز رونالدو بكل شيء في 2017 سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، حيث كانت له اليد العليا على مدار 12 شهراً في 2017 ولم يفلت منه سوى لقب كأس ملك إسبانيا، وجائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لأفضل هداف في أوروبا على مدار الموسم.

وذهب لقب الكأس إلى برشلونة بقيادة ميسي الذي حصد أيضاً جائزة الحذاء الذهبي ليعبر هذا مجدداً عن هيمنة اللاعبين على عالم اللعبة واقتسامهما معظم الجوائز الكبيرة الممكنة.