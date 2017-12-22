«تقرير المصير» في «كلاسيكو الكبرياء»

محمد حامد (دبي)

تتعلق أنظار 700 مليون مشاهد حول العالم بكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في المرحلة الـ17 للدوري الإسباني، والذي يحتضنه سنتياجو برنابيو عصر اليوم، وللمرة الأولى في تاريخ المواجهات بين العملاقين تقام المباراة الواحدة ظهراً بتوقيت مدريد (الرابعة بتوقيت الإمارات)، من أجل عيون آسيا، حيث لا يمكن للمشجع الآسيوي الجلوس أمام شاشات التلفاز حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي لمتابعة مباريات الليجا التي يتم بثها في توقيت متأخر في وسط وشرق القارة الصفراء.

كلاسيكو اليوم سوف يشاهده المشجع الصيني الثامنة مساءً بتوقيته المحلي، السابعة في جاكرتا، الخامسة في الهند، ويكفي أن يجذب الكلاسيكو الملايين من الصين وإندونيسيا والهند، لكي يبدأ رحلة ملاحقة البريميرليج الذي يتمتع بشعبية جارفة في القارة الصفراء بسبب توقيت بث المباريات، ومن المعروف أن الوصول للسوق الآسيوية أصبح حلماً لأندية ودوريات وبطولات أوروبا.

«كلاسيكو تقرير المصير» يحمل مزيجاً مثيراً من كرة القدم والسياسة، حيث يسعى البارسا لـ«الانفصال» بقمة الليجا في حال حقق الفوز على غريمه الأزلي ريال مدريد اليوم، حيث يرتفع الفارق بينهما إلى 14 نقطة، مع بقاء مباراة مؤجلة للفريق المدريدي، وهو ما يعني أن أحلام الريال في العودة إلى دائرة المنافسة على اللقب سوف تتبخر، أما فوز الملكي العائد بسلاح الفريق الذي عانق مجد المونديال في أبوظبي فإنه يعني قدرته على تقليل الفارق، والعودة من جديد إلى دائرة المنافسة وإحياء الأمل، ما يجعلها قمة مصيرية للفريقين.

الريال يملك في رصيده 31 نقطة من 15 مباراة، وهي واحدة من أسوأ البدايات في تاريخ الفريق الملكي في الليجا، ويعاني فريق زيدان من ضغوط الحقيقة التاريخية في الليجا، والتي تقول إن الفريق الذي يتأخر عن المتصدر بفارق 10 نقاط لا ينجح أبداً في الفوز باللقب، إلا أن التتويج بمونديال الأندية في أبوظبي، وختام عام 2017 بالحصول على 5 بطولات، وهو إنجاز تاريخي لم يتحقق أبداً في تاريخ الريال، فضلاً عن خضوع نجوم الملكي للتدريب في أبوظبي بعيداً عن ضغوط مدريد، جميعها عوامل تصب في مصلحة الفريق.