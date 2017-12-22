زيادة موازنة كرة الصالات إلى 3 ملايين درهم

أسامة أحمد (الشارقة )

قرر مجلس الشارقة الرياضي زيادة موازنة كرة الصالات خلال المرحلة المقبلة من مليوني درهم إلى ثلاثين ملايين، وتخصيص مقر جديد للعبة، لتوفير جميع عوامل النجاح لها، لدفع مسيرتها إلى الأمام وفق النهج المرسوم من اللجنة التنفيذية المؤقتة الجديدة التي تم تشكيلها برئاسة محسن مصبح.

وأوضح عبد العزيز النومان، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن الاجتماع المشترك بين اللجنة الثلاثية التي شكلها اتحاد الكرة، والتي تضم كلاً من حسن عبد الوهاب وهشام الزرعوني وخميس الشامسي مع مجلس الشارقة الرياضي واللجنة التنفيذية المؤقتة سيكون في الأسبوع الأول من يناير المقبل.

وقال: لا اتجاه لفض الشراكة بين اتحاد الكرة ومجلس الشارقة الرياضي بشأن ملف كرة الصالات، وخصوصا أننا نتطلع أن تحقق اللعبة جميع الأهداف المطلوبة خلال المرحلة المقبلة. وشدد النومان على أهمية المرحلة الجديدة، مبيناً أن التوافق الكامل بين اتحاد الكرة ومجلس الشارقة الرياضي يصب في مصلحة تطوير كرة الصالات ودفع مسيرتها إلى الأمام، وفق النهج المرسوم حتى يحقق كل منتسب لها طموحاته في الصالات المختلفة.

وأشار النومان إلى أن الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بارك عمل اللجنة التنفيذية المؤقتة، والتي يترأسها محسن مصبح، مؤكداً دعم المجلس الرياضي لعمل اللجنة، مطالباً الأعضاء ببذل أقصى الجهود من أجل مواصلة مشوار النجاح الكبير الذي حققه مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الكرة في قيادة دفة اللعبة خلال الفترة الماضية.

وكانت اللجنة التنفيذية المؤقتة في اجتماعها الأول توجهت بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة والأندية الشريك الأصيل مع اللجنة، مؤكدة أنها ستسعى من أجل قيادة اللعبة إلى الأمام.

من ناحيته، أكد عبد الملك جاني، رئيس اللجنة التنفيذية السابق، وضع جميع خبراته أمام اللجنة التنفيذية الجديدة، من أجل مواصلة المسيرة بقوة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار جاني إلى أن اللجنة الجديدة برئاسة محسن مصبح محل ثقة، وهي قادرة على قيادة اللعبة خلال المرحلة المقبلة بصورة مثالية.

وقال: كرة الصالات تسير على الطريق الصحيح، وتبوأت مكانة مكانة مرموقة بين الألعاب المختلفة بالدولة، ونتطلع للمزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة، حتى ترسم منتخباتنا الوطنية صورة طيبة عن اللعبة في كل المحافل القارية والدولية.