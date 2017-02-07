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اعتقال 14 فلسطينياً في القدس
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

رام الله (الاتحاد)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فجر أمس 14 فلسطينياً من القدس الشرقية المحتلة، وقامت بمصادرة أموال ومجوهرات وسيارات منهم، للاشتباه بتلقيهم تمويلاً ودعماً مالياً من حركة حماس. وشملت حملات الدهم خصوصاً منازل عائلات نفذ أبناؤها هجمات ضد إسرائيليين. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري «دهمت قوات معززة من الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام (شاباك) سبعة منازل مقدسية من عائلات الناشطين»، وذلك بناء على «معطيات وتحقيقات سرية دقيقة طويلة أجراها الجهازان».

واعتقلت الشرطة 14 شخصا للاشتباه «بتلقيهم تمويلاً ودعماً مالياً من تنظيم حركة حماس، وحولتهم إلى التحقيق».

وطالت حملات الدهم منزل عائلة حسن نابي، وهو، بحسب الشرطة، «من الضالعين في مقتل الجندي نحشون فكسمان في يونيو عام 1994». كما طالت حملات الدهم «عائلة أيمن عباسي الذي شارك في أحداث رأس العامود عام 2015» وقتل في المواجهات.

     
 

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