المستهلكون البريطانيون يزيدون إنفاقهم بأقل وتيرة منذ 2012

لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أن الأسر البريطانية تحملت فترة عصيبة من جديد في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، حيث زادت إنفاقها بأقل وتيرة سنوية منذ عام 2012.

وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني في البيانات التي تسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها اقتصاد البلاد مع اقتراب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.4% خلال الربع.

وجاء ذلك متماشياً مع متوسط التوقعات في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته «رويترز».

وجرى تعديل النمو السنوي بالزيادة إلى 1.7% من 1.5%، لكن تلك الزيادة تعكس في جزء كبير منها تعديل بيانات تعود لبداية العام الماضي، وفق ما ذكره المكتب.

وأظهرت البيانات أن قدرة الأسر الإنفاقية انكمشت في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، ما دفع الأسر إلى اللجوء لمدخراتها.