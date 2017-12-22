«بوينج» تبحث الاستحواذ على منافستها «إمبرار»

نيويورك (د ب أ)

أكدت كل من شركة «بوينج» الأميركية لصناعة الطائرات ومنافستها البرازيلية «إمبرار» إجراءهما مباحثات بشأن استحواذ الأولى على الثانية.

بهذه الصفقة، تدخل بوينج السوق بطائرات نفاثة أصغر حجماً، كما فعلت «إيرباص» الأوروبية بصفقتها مع شركة «بومباردير» الكندية وسلسلة طائراتها الجديدة «سي».

وقال تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن بوينج مستعدة لدفع مبلغ أكبر بكثير من القيمة السوقية (بالبورصة) للشركة البرازيلية مقابل الاستحواذ عليها. وصلت قيمة أسهم الشركة البرازيلية في البورصة أمس الأول إلى نحو 3.7 مليار دولار.

وقفزت قيمة أسهم الشركة البرازيلية بعد انتشار خبر الاستحواذ بحوالي 26%، بينما هبطت نسبياً أسهم بوينج.

ينتظر المهتمون موافقة الحكومة البرازيلية على الصفقة التي قالت الشركة إنها موافقة عليها. تمتلك الحكومة البرازيلية ما يسمى بالسهم الذهبي في «إمبرار» ويمكن بإجراء تصويتي بسيط أن تحبط إتمام الصفقة. تصنع إمبرار طائرات عسكرية وتعتبر جوهرة للاقتصاد البرازيلي، وذكرت «وول ستريت جورنال» أن بوينج مستعدة للاحتفاظ بالعلامة التجارية لشركة «إمبرار» والحفاظ على إدارتها والعاملين بها كما هم.