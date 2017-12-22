الذكاء الاصطناعي يوفر 2.3 مليون وظيفة جديدة في 2020

دبي (الاتحاد)

يوفر الذكاء الاصطناعي 2.3 مليون وظيفة جديدة في 2020 في حين أنه سيلغي 1.8 مليون وظيفة، حسب دراسة أعدتها مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر.

وأضافت أن 2020 يشكل عاماً محورياً بالنسبة لديناميكيات التوظيف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع تحول الذكاء الاصطناعي AI إلى حافز إيجابي فيما يخص البحث عن العمل.

وكشفت أن تعزيز الذكاء الاصطناعي يولد 2.9 تريليون دولار ضمن قطاع الأعمال في عام 2021 كما يستعيد 6.2 مليار ساعة من إنتاجية العمّال.

ومن المتوقع أن تتنوع الوظائف التي يمكن أن تتأثر بتوجهات الذكاء الاصطناعي بحسب قطاعاتها، حيث تشهد وظائف الرعاية الصحية والقطاع العام وقطاع التعليم طلباً متزايداً ومستمراً خلال العام 2019، في حين تتأثر وظائف قطاع التصنيع سلباً بشكل كبير خلال العام نفسه، واعتباراً من بداية العام 2010، تشهد فرص العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي انتعاشاً إيجابياً لتصل أعدادها إلى 2 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025.