  • السبت 04 ربيع الآخر 1439هـ - 23 ديسمبر 2017م

مدفوعة بسرعة النمو

شركات التقنية في شرق أوروبا تتوسع عالمياً
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 23 ديسمبر 2017

ترجمة: حسونة الطيب

على الرغم من الضجة الكبيرة التي تثيرها شركات تقنية المعلومات والبرامج في شرق أوروبا، إلا أن القليل منها نجح في اختراق الحدود والولوج في المحافل العالمية، لتظل معظمها غير معروفة خارج أسواقها المحلية. ويعزي بعض خبراء القطاع أسباب ذلك، لعدم الخبرة وعدم وجود نماذج يمكن الاحتذاء بها على الصعيد الداخلي.

وعند إدراك شركات التقنية العملاقة للإمكانات التي تملكها هذه المؤسسات، انضمت على سبيل المثال، كل من «مايكروسوفت» و«إيرنست آند يونج» الاستشارية، لمؤسسة «سينفنو» البولندية لتقنية المعلومات، للإعلان عن إطلاق حاضنة للمؤسسات الناشئة تحت اسم «ستارت بيري». وعند بدء هذه الحاضنة للعمل قريباً، ستكون على مقربة من مركز جوجل للمؤسسات الناشئة في وارسو.

ومن بين هذه المؤسسات، «كود وايز» المتخصصة في النوافذ الإعلانية التي تنبثق عن الشبكة بطرق مفاجئة والتي حلت في المرتبة الثانية في قائمة فاينانشيال تايمز لأسرع الشركات نمواً في أوروبا. وتتركز جهود الشركة العاملة في تسويق التقنية والعلاقات العامة وتقنية المعلومات والخدمات، أيضاً في تطوير المعدات الذكية لقطاع الاتصالات والرصد لمسوقي الأداء.

وفي الفترة بين 2010 إلى 2015، تمكنت الشركة من زيادة عائداتها بنسبة تزيد على 400% في المتوسط.

ويقول أدم سيجر، المدير التشغيلي لشركة «أتركتو»، المجرية العاملة في تطوير برامج الهواتف المحمولة: «تشهد البنية التحتية لمؤسسات التقنية الناشئة، نمواً قوياً في الوقت الحالي والمزيد من التعاون فيما بينها، بجانب حركة نشطة من فعاليات الشبكات. ويدور الكثير من الحديث الآن حول تحول بودابست لمركز لقطاع التقنية في القارة بعد سان فرانسيسكو». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 