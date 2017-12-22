شركات التقنية في شرق أوروبا تتوسع عالمياً

ترجمة: حسونة الطيب

على الرغم من الضجة الكبيرة التي تثيرها شركات تقنية المعلومات والبرامج في شرق أوروبا، إلا أن القليل منها نجح في اختراق الحدود والولوج في المحافل العالمية، لتظل معظمها غير معروفة خارج أسواقها المحلية. ويعزي بعض خبراء القطاع أسباب ذلك، لعدم الخبرة وعدم وجود نماذج يمكن الاحتذاء بها على الصعيد الداخلي.

وعند إدراك شركات التقنية العملاقة للإمكانات التي تملكها هذه المؤسسات، انضمت على سبيل المثال، كل من «مايكروسوفت» و«إيرنست آند يونج» الاستشارية، لمؤسسة «سينفنو» البولندية لتقنية المعلومات، للإعلان عن إطلاق حاضنة للمؤسسات الناشئة تحت اسم «ستارت بيري». وعند بدء هذه الحاضنة للعمل قريباً، ستكون على مقربة من مركز جوجل للمؤسسات الناشئة في وارسو.

ومن بين هذه المؤسسات، «كود وايز» المتخصصة في النوافذ الإعلانية التي تنبثق عن الشبكة بطرق مفاجئة والتي حلت في المرتبة الثانية في قائمة فاينانشيال تايمز لأسرع الشركات نمواً في أوروبا. وتتركز جهود الشركة العاملة في تسويق التقنية والعلاقات العامة وتقنية المعلومات والخدمات، أيضاً في تطوير المعدات الذكية لقطاع الاتصالات والرصد لمسوقي الأداء.

وفي الفترة بين 2010 إلى 2015، تمكنت الشركة من زيادة عائداتها بنسبة تزيد على 400% في المتوسط.