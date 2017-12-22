يقتل مرضاه لحساب مافيا تشييع الجنازات

اعتقلت الشرطة الإيطالية ممرض إسعاف، يشتبه في أنه قتل مرضى ميؤوساً من شفائهم، مقابل الحصول على رشاوى من هيئات معنية بتشييع الجنازات، تسيطر عليها المافيا في جزيرة صقلية الإيطالية.
وتحدثت وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، عن قضية «إسعاف الموت».
وتم اعتقال الممرض، دافيد جاروفالو (42 عاما) أمس الخميس. واتهمه ممثلو الادعاء بقتل ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 90 و55 عاما، في الفترة من عامي 2014 و2016. ويشتبه في أن يكون قد تورط في أكثر من 50 قضية أخرى.
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وقالت الشرطة إن جاروفالو كان يوجه بعد ذلك أقارب المرضى إلى هيئة معنية بشؤون الجنازات، تدفع له نحو 300 يورو (355 دولارا) للقيام بمراسم تشييع الجنازة.
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وتردد أن جاروفالو له صلات بإحدى عصابات المافيا، التي تسيطر على تنظيم مراسم الجنازات على المستوى المحلي. وكشف عن جرائمه المزعومة في البداية شاهد عيان مجهول، تحدث لبرنامج تلفزيوني في مايو الماضي.