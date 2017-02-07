سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أكدت مصادر أمنية عراقية، أمس، أن القوات المشتركة تتمركز عند المدخل الجنوبي لمدينة الموصل بمحافظة نينوى العراقية، تأهباً للشروع في تحرير الجانب الأيمن من المدينة، التي مازالت تشتعل بالاشتباكات بين عناصر التنظيم والقوات العسكرية، بينما أخلى التنظيم مواقعه في الساحل الأيمن استعداداً للمعركة المقبلة. في حين استنجدت محافظة صلاح الدين برئيس الوزراء حيدر العبادي لتعزيز الوضع الأمني محذرة من انهيار الوضع فيها، مع تصاعد هجمات «داعش» على شرقها.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت: إن قواته تتمركز عند المدخل الجنوبي من الموصل بانتظار عملية الشروع في معركة تحرير الجانب الأيمن. وأكد ما سبق أن أعلنه بأن «القوات المشتركة في أعلى درجات التأهب لخوض المرحلة الأخيرة من تحرير الموصل، وأن تعزيزات كبيرة من الشرطة الاتحادية وصلت إلى جنوب الموصل، وتتمركز على مشارف تلال أبوسيف».

إلى ذلك اشتبكت القوات الأمنية مع تنظيم «داعش»، خلال عمليات مداهمة وتفتيش عن خلايا التنظيم في منطقتي النور والزهور شرق الموصل.

وقال مصدر عسكري، إن القوات الأمنية اشتبكت مع «داعش» في منطقتي النور والزهور بعد تطويقهما لمواصلة حملة المداهمة والتفتيش عن المطلوبين من خلايا التنظيم في أزقة المناطق المحررة، ضمن المحورين الشرقي والشمالي. وأضاف أن القوات الأمنية قتلت 6 من «داعش»، واعتقلت 8 آخرين خلال الاشتباكات بمنطقة النور.

وقتل 13 قياديا بتنظيم «داعش» في قصف للتحالف الدولي في الموصل. وقال اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى، إن «طائرات التحالف الدولي نفذت ضربة جوية دقيقة استهدفت معسكراً سريا لـ(داعش)، فقتلت 13 قيادياً من التنظيم».

من جانب آخر، أكد مصدر أمني إخلاء عناصر «داعش» لمشارف الضفتين الغربية والجنوبية بالساحل الأيمن في الموصل. وقال: إن التنظيم يخلي مناطقه بالجانب الأيمن تحسباً لانطلاق عمليات التحرير. وأضاف أن «داعش» نقل سكان المناطق المذكورة بعد أن منح فرصة ثلاث ساعات منذ فجر أمس، تم بعدها نقلهم إلى أحياء داخل مركز الموصل.

وفي صلاح الدين، طالب المحافظ أحمد الجبوري أمس، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالتدخل الفوري لمواجهة هجمات «داعش» شرق المحافظة. وقال: إن «مناطق شرق صلاح الدين، وهي الدور وشرق سامراء وناحية العلم، تشهد هجمات يومية من قبل عناصر (داعش) يذهب ضحيتها مدنيون وعسكريون، إضافة إلى حرق منازل وسلب ممتلكات وتدمير خطوط نقل الطاقة الكهربائية»، محذراً من انهيار الوضع في هذه المناطق.

من جهة أخرى، زار وزير الدفاع العراقي الجديد عرفان محمود الحيالي مصابين من الجنود وأفراد الشرطة ومليشيات «الحشد الشعبي»، أمس الأول، في مستشفى ببغداد، ووجه بنقل الحالات الحرجة إلى خارج العراق.