نفي ضبط أسلحة مهربة من عدن إلى «الحوثيين»

عدن (وكالات)

نفى قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ركن فضل حسن صحة المعلومات المتداولة والخاصة بادعاء ضبط قاطرة أسلحة مهربة من عدن لـ«الحوثيين» وإيقافها في حبيل الريدة بمحافظة لحج. وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية إن تلك الادعاءات والتسريبات محض افتراء ولا أساس لها من الصحة. مشيرا إلى تواصله مع قيادة الحزام الأمني بالمنطقة المذكورة التي عبرت عن نفيها واستغرابها لتداول مثل تلك الشائعات والتي يقف وراء تسريبها أطراف تهدف لزعزعة الثقة بين الأجهزة المعنية المختلفة لخدمة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية واذرعهم المختلفة.

ولفت قائد المنطقة العسكرية الرابعة إلى أن التهريب ظاهرة موجودة وتقف خلفها إيران عبر المنافذ البحرية في الحديدة والمخاء وغيرها فضلا عن التهريب عبر الطرق والمنافذ البرية في اتجاه محافظة المهرة.

ودعا وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والالتزام بالمصداقية وتوخي الحذر من الوقوع في فخ الإشاعة المنظمة الهادفة للنيل من وحدة الصف الوطني.