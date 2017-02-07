  • الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1438هـ - 07 فبراير 2017م
  03:08     مصدر: المشتبه به في هجوم اللوفر بدأ يتحدث مع المحققين         03:31     مستشفى راشد ينجح في استئصال ورم كلوي وزنه 4 كيلوجرامات         03:45     26 قتيلا بينهم مدنيون في غارات على مقار لجبهة فتح الشام في شمال سوريا         03:47     مصر: أحكام بالإعدام والمؤبد على المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية الثانية         03:48     تقرير يتهم دمشق بعمليات "شنق جماعية" في احد سجونها         03:49     شهود: انفجار قرب المحكمة العليا في العاصمة الأفغانية         03:50     الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط ضبابية في أوروبا         03:57     العبادي يؤكد ان تنظيم الدولة الاسلامية انتهى عسكريا في العراق     

التنظيم الإرهابي يعدم ضابطاً في الحماية الرئاسية

حملة واسعة لتعقب «القاعدة» في أبين
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

بسام عبدالسلام (عدن)

أعلنت السلطات الأمنية في محافظة أبين، استعدادات لبدء حملة عسكرية واسعة لتعقب عناصر تنظيم القاعدة التي عاودت التمركز في مناطق عدة وسط المحافظة، من بينها مدن الوضيع ومودية والعين. وأكد العميد عبدالله الفضلي أن 4 كتائب عسكرية مجهزة بعتادها الكامل ستشارك في الحملة القادمة التي سوف تتوجه صوب المناطق الوسطى لتأمينها من العناصر الإرهابية، مضيفاً أن هناك توجهات حكومية لفرض الأمن والاستقرار واستتباب الأوضاع في أبين عامة والمناطق الوسطى على وجه الخصوص.

وضبطت أجهزة الأمن في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين كميات من العبوات الناسفة والمتفجرات أثناء مداهمة أحد المنازل في المدينة. وأفاد قائد الحزام الأمني في المدينة المقدم محمد العوبان بأن قوة أمنية دهمت منزل أحد عناصر القاعدة، وعثرت على قذائف وعبوات متفجرة، مضيفاً أن الجهود متواصلة من أجل تعقب الخلايا الإرهابية القضاء عليها لتعزيز الأمن والاستقرار.

وعلى صعيد متصل، تفقد محافظ أبين الخضر محمد السعيدي مقر اللواء 15 مشاة في مدينة زنجبار، والتقى عدداً من القيادات العسكرية والضباط والجنود، بحضور قائد محور أبين قائد اللواء 15 اللواء أبوبكر حسين.

وأكد أن أفراد اللواء تنتظرهم مهام كبير وجسيمة في الدفاع عن تراب الوطن والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار أبين، مشيراً إلى أن أبين عانت كثيراً من ويلات الحروب والعصابات الإرهابية الحاقدة والمتمردة التي تعيش على نشر الفوضى والدمار. وأكد أن أبين سوف تتصدى للعناصر الإرهابية التي تحاول العودة للسيطرة على المحافظة، مضيفاً أن التدريبات العسكرية العالية التي تلقوها خلال الفترة الماضية ستسهم بصورة فاعلة في تعزيز القدرات العسكرية وتحمل المسؤولية الوطنية القادمة.

وأعدم تنظيم القاعدة أحد حراس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عقب اختطافه في محافظة أبين. وأفاد مصدر محلي «الاتحاد» بأنه تم العثور على جثة الضابط عبدالله الخضر حسين، أحد القيادات العسكرية في لواء الحماية الرئاسية، ملقاة بالقرب من مفرق منطقة الوضيع، وعلى جسده طلقات نارية عدة قاتلة، مضيفاً أن التنظيم اختطف الضابط أثناء مروره بسيارته من أحد الطرقات الرئيسة بالقرب من مديرية لودر وسط أبين، قبل أن يقوم بإعدامه بساعات. ... المزيد
     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا