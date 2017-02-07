حملة واسعة لتعقب «القاعدة» في أبين

بسام عبدالسلام (عدن)

أعلنت السلطات الأمنية في محافظة أبين، استعدادات لبدء حملة عسكرية واسعة لتعقب عناصر تنظيم القاعدة التي عاودت التمركز في مناطق عدة وسط المحافظة، من بينها مدن الوضيع ومودية والعين. وأكد العميد عبدالله الفضلي أن 4 كتائب عسكرية مجهزة بعتادها الكامل ستشارك في الحملة القادمة التي سوف تتوجه صوب المناطق الوسطى لتأمينها من العناصر الإرهابية، مضيفاً أن هناك توجهات حكومية لفرض الأمن والاستقرار واستتباب الأوضاع في أبين عامة والمناطق الوسطى على وجه الخصوص.

وضبطت أجهزة الأمن في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين كميات من العبوات الناسفة والمتفجرات أثناء مداهمة أحد المنازل في المدينة. وأفاد قائد الحزام الأمني في المدينة المقدم محمد العوبان بأن قوة أمنية دهمت منزل أحد عناصر القاعدة، وعثرت على قذائف وعبوات متفجرة، مضيفاً أن الجهود متواصلة من أجل تعقب الخلايا الإرهابية القضاء عليها لتعزيز الأمن والاستقرار.

وعلى صعيد متصل، تفقد محافظ أبين الخضر محمد السعيدي مقر اللواء 15 مشاة في مدينة زنجبار، والتقى عدداً من القيادات العسكرية والضباط والجنود، بحضور قائد محور أبين قائد اللواء 15 اللواء أبوبكر حسين.

وأكد أن أفراد اللواء تنتظرهم مهام كبير وجسيمة في الدفاع عن تراب الوطن والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار أبين، مشيراً إلى أن أبين عانت كثيراً من ويلات الحروب والعصابات الإرهابية الحاقدة والمتمردة التي تعيش على نشر الفوضى والدمار. وأكد أن أبين سوف تتصدى للعناصر الإرهابية التي تحاول العودة للسيطرة على المحافظة، مضيفاً أن التدريبات العسكرية العالية التي تلقوها خلال الفترة الماضية ستسهم بصورة فاعلة في تعزيز القدرات العسكرية وتحمل المسؤولية الوطنية القادمة.