سلمان: هجوم الحوثيين على الفرقاطة لن يثنينا عن دعم الشرعية

الرياض (وكالات)

أكد خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له فرقاطة سعودية غرب ميناء الحديدة: «لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية».

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المجلس وصف تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية، ومقتل اثنين وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها بأنه «تطور خطير يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء والمواطنين اليمنيين».

وأشار إلى أن العاهل السعودي «نوه بشجاعة طاقم السفينة»، مؤكداً «إن مثل هذا الحادث لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية، حتى تحقيق هدفها الرئيس مساعدة الشعب اليمني والحكومة الشرعية في استعادة الدولة، وحماية مقدراتها من المليشيات الانقلابية».

من جانب آخر، استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الليلة قبل الماضية، بمقر إقامته بالرياض ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وبحث اللقاء آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، وتسلم ولي ولي العهد خلال اللقاء رسالة لخادم الحرمين الشريفين من الرئيس اليمني الذي جدد شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمه للحكومة والشعب اليمني والجهود التي تبذلها السعودية ودول التحالف لإعادة الشرعية في اليمن. وفي وقت لاحق أمس، وصل الرئيس اليمني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، في أقصى جنوب شرقي البلاد، بعد نحو أسبوع من إقامته في العاصمة السعودية الرياض.