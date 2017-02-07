«برلين السينمائي».. سير ذاتية وسياسة وخيال

برلين (أ ف ب)

ينطلق مهرجان برلين للسينما الخميس المقبل، مع 400 فيلم وكوكبة من النجوم، وقضايا سياسية كثيرة، فيما يرأس لجنة التحكيم المخرج الهولندي بول فيرهوفين. ويتنافس 18 فيلماً للفوز بجائزة الدب الذهبي التي توزع في 18 فبراير الجاري. وتشكل الأفلام التي تتناول سير حياة أشخاص، محور دورة عام 2017.

ففي الافتتاح مساء الخميس المقبل، يعرض فيلم «دجانجو» في عرض عالمي أول. ويروي حياة أسطورة الجاز الغجري دجانجو رينهارت. أما فيلم «مودي»، فيستعيد حياة الرسامة الكندية مود لويس. وهناك أربعة أفلام تغرق في الخيال، تشارك في المسابقة الرسمية من إخراج نساء، منها «ذي بارتي» للبريطانية سالي بوت، و«كولو» للبرتغالية تيريزا فيافيردي، و«اون بودي اند سول» للمجرية ايلديكو انييدي.