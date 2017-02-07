  • الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1438هـ - 07 فبراير 2017م
  03:08     مصدر: المشتبه به في هجوم اللوفر بدأ يتحدث مع المحققين         03:31     مستشفى راشد ينجح في استئصال ورم كلوي وزنه 4 كيلوجرامات         03:45     26 قتيلا بينهم مدنيون في غارات على مقار لجبهة فتح الشام في شمال سوريا         03:47     مصر: أحكام بالإعدام والمؤبد على المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية الثانية         03:48     تقرير يتهم دمشق بعمليات "شنق جماعية" في احد سجونها         03:49     شهود: انفجار قرب المحكمة العليا في العاصمة الأفغانية         03:50     الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط ضبابية في أوروبا         03:57     العبادي يؤكد ان تنظيم الدولة الاسلامية انتهى عسكريا في العراق     

«برلين السينمائي».. سير ذاتية وسياسة وخيال
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

برلين (أ ف ب)

ينطلق مهرجان برلين للسينما الخميس المقبل، مع 400 فيلم وكوكبة من النجوم، وقضايا سياسية كثيرة، فيما يرأس لجنة التحكيم المخرج الهولندي بول فيرهوفين. ويتنافس 18 فيلماً للفوز بجائزة الدب الذهبي التي توزع في 18 فبراير الجاري. وتشكل الأفلام التي تتناول سير حياة أشخاص، محور دورة عام 2017.

ففي الافتتاح مساء الخميس المقبل، يعرض فيلم «دجانجو» في عرض عالمي أول. ويروي حياة أسطورة الجاز الغجري دجانجو رينهارت. أما فيلم «مودي»، فيستعيد حياة الرسامة الكندية مود لويس. وهناك أربعة أفلام تغرق في الخيال، تشارك في المسابقة الرسمية من إخراج نساء، منها «ذي بارتي» للبريطانية سالي بوت، و«كولو» للبرتغالية تيريزا فيافيردي، و«اون بودي اند سول» للمجرية ايلديكو انييدي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا