ابن دغر: عازمون على بناء جيش ولاؤه للوطن

عدن (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر العزم على بناء جيش وطني ولاؤه للوطن وفق قاعدة بيانات صحيحة للمؤسسة العسكرية والأمنية، وقال خلال لقائه أمس قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن وقائد اللواء 30 مدرع العميد عبدالكريم الصيادي، إن الحرب الهمجية التي فجرتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية دمرت مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، والحكومة تعمل حاليا على إعادة بناء وتأهيل كافة مؤسسات الدولة.

وأشار ابن دغر إلى أن 2017 لن يكون كما قبله وسيشهد اليمن نمواً اقتصادياً وسيتم العمل على محو آثار الحرب وصرف رواتب موظفي الدولة عسكريين ومدنيين بانتظام وذلك ضمن موازنة الدولة لهذا العام. فيما أكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة أن الجميع سيظلون على العهد والوفاء للوطن حتى يتم استعادة الدولة وتحرير ما تبقى من المحافظات من سيطرة المليشيات الانقلابية.

والتقى رئيس الوزراء أيضا محافظ تعز علي المعمري حيث تمت مستجدات الأوضاع بالمحافظة على مختلف الصعد. وأكد رئيس الوزراء أن تعز ستظل قلب اليمن النابض وستبقى الحكومة توليها جل الاهتمام لما تمثله من أهمية استراتيجية ورمزية للوطن. مشددا على ضرورة إعادة فتح المكاتب التنفيذية بالمحافظة لتطبيع الحياة وتخفيف معاناة المواطن الذي قاسى مرارة الحصار وويلات الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. وأشاد بالجيش والمقاومة الشعبية الذين أجهضوا مشروع الانقلاب على الدولة والجمهورية والوحدة وتصدوا بكل بسالة لقوى الظلام ومشروعها الانقلابي.