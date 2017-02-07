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«سبليت» يتصدر شباك التذاكر للأسبوع الثالث
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

واشنطن (أ ف ب)

حافظ «سبليت» آخر أفلام التشويق لنايت شيامالان، على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي.

وحصد هذا الفيلم للمخرج «سيكث سنس» 14.58 مليون دولار بمجموع (98.7 مليون في المجموع). وحل ثانياً فيلم «رينجز»، وحصد 13 مليون دولار. واحتل المرتبة الثالثة، فيلم «ايه دوجز بوربس»، محققاً 10.82 مليون دولار.

وحل رابعاً «هيدن فيجرز»، حاصداً 10.1 مليون دولار. وحافظ «لالا لاند» على المرتبة الخامسة، وحصد 7.45 مليون دولار.

وتلاه سادساً فيلم «ريزيدنت إيفل: ذي فاينل تشابتر»، بـ 6 ملايين دولار.

وحل سابعاً «سينج»، مع 4.08 مليون دولا. وتلاه ثامناً فيلم «لايون»، وتاسعاً فيلم «ذي سبايس بيتوين آس»،وعاشراً فيلم «اكس اكس اكس: ذي ريتورن اوف كزاندر كيج».

     
 

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