رحمة الزعابي: ثقتي كبيرة في الفوز بالبطولة

الكويت (الاتحاد)

أكد رحمة حسين الزعابي، سفير الدولة لدى الكويت، ثقته التامة في قدرة لاعبي «الأبيض» على التتويج بكأس البطولة، وتخطي المنتخب العماني في نهائي البطولة.

وقال الزعابي أثناء لقائه بالوفد الإعلامي الرسمي في فندق الشيراتون صباح أمس: أتوقع حسم اللقاء لمنتخبنا في الوقت الأصلي للمباراة، مشيراً إلى أن أبناءنا نجحوا في الاختبار أمام العراق القوي وأثبتوا جدارتهم بالتأهل إلى المباراة النهائية. وأضاف: «تابعت المباراة بكل مشاعري، وهنأت اللاعبين بعد انتهاء المباراة، وأتوجه بالشكر لإدارة المنتخب والأخوة في مجلس إدارة الاتحاد، وعلى رأسهم مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، على العمل الكبير التي تقوم به الإدارة من تجهيز المنتخب وإظهاره بهذه الصورة الجميلة».

وجدد السفير الزعابي التزام السفارة وكل طاقمها بتسهيل مهمة «الأبيض» والجماهير الغفيرة المتوقع حضورها للنهائي بالتعاون مع اتحاد الكرة، وأوضح أن السفارة تعمل على مدار الساعة من أجل تسهيل المهام كافة المتعلقة بالمنتخب مع اللجان العاملة باتحاد الكرة. وقال: «لم تقصر اللجنة المنظمة العليا في البطولة في توفير كل مقومات النجاح للبطولة والاهتمام بالجماهير من المنتخبات الخليجية كافة، ونحن نثق بأن جماهيرنا ستعكس الوجه الحضاري للدولة، وتستحق لقب أبناء زايد، وسيكونون خير سفراء للدولة في هذا النهائي الخليجي الجميل».

وثمن الزعابي مبادرات القيادات وأصحاب السمو الشيوخ ورجال الأعمال في تسيير رحلات جوية للجماهير الإماراتية قائلاً: «ليس غريباً على قياداتنا هذا الدعم الكبير للجماهير وهم عودونا على ذلك، ونحن من جانبنا سنقوم بدورنا في تهيئة كل التسهيلات، ولن يقصر اتحاد الكرة ولا الهيئة العامة للرياضة في هذا الجانب، وكلنا سنكون خير داعم لهذه الجماهير».