برشلونة وموناكو.. «الأكثر جاذبية»!

محمد حامد (دبي)

تعتمد جاذبية كرة القدم وفقاً للمفهوم التقليدي على الأداء الهجومي والقدرة على تسجيل الأهداف، صحيح أن البعض قد يرى متعة الساحرة في الانضباط التكتيكي والتنظيم حتى لو كان ذلك على حساب الجانب الهجومي، ولكن الأهداف تظل هي المتعة الأساسية في عالم كرة القدم.

موناكو وبرشلونة هما الأكثر جاذبية في أوروبا في الوقت الراهن وفقاً لمقياس تسجيل الأهداف، فهما الأكثر تهديفاً في القارة العجوز الموسم الحالي، بعد أن بلغ رصيد كل منهما 100 هدف في مختلف البطولات «محلياً وقارياً»، والمفارقة أن موناكو يتصدر الدوري الفرنسي، بينما يحتل البارسا المركز الثاني في الليجا.

ريال مدريد ثالث أندية أوروبا تهديفاً برصيد 98 هدفاً، ولديه فرصة سانحة لتجاوز حاجز الـ100، خصوصاً إذا نجح في الفوز بالمؤجلتين، ليكون الريال الأكثر قوة من الناحية الهجومية في القارة العجوز على المستويات كافة، أما صاحب المركز الرابع فهو أرسنال وفي رصيده حتى الآن 83 هدفاً، ومن المعروف أن الفريق اللندني يدخل دائماً في قائمة الأندية صاحبة الأداء الهجومي الجذاب وإن غاب عن منصات التتويج بالبطولات.

باريس سان جيرمان يحتل المركز الخامس، أما مان سيتي فسيستقر سادساً وفي رصيده 77 هدفاً، حيث يشتهر البي إس جي والبلو مون بالجرأة الهجومية والأداء الجذاب بفضل ما يملكه كل منهما من عناصر تتمتع بالقدرات الخاصة، أما سابع أندية القارة العجوز تهديفاً ورغبة في الفوز فهو فريق إشبيلية الذي أصبح أكثر جاذبية مع الثعلب سامباولي والذي قاده لتسجيل 69 هدفاً، ثم تشيلسي وفي رصيده 67 هدفاً من بينها 51 هدفاً في «البريميرليج»، ويُحسب للبلوز تسجيل هذا الكم من الأهداف على الرغم من عدم مشاركتهم قارياً.

تاسع أندية أوروبا تهديفياً هو العملاق البافاري بايرن ميونيخ ولديه 67 هدفاً، في حين يحتل روما المركز العاشر وفي رصيده 67 هدفاً، وهو الأعلى تهديفاً مقارنةً مع بقية أندية إيطاليا بما في ذلك اليوفي ونابولي، وبعيداً عن ترتيب الأندية المذكورة في مسابقات الدوري، أو موقفها من المسابقات القارية، إلا أنه يظل الأكثر جاذبية من الناحية الهجومية على الأقل.